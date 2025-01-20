CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı hakkındaki paylaşımı nedeniyle ifade verdi. Aydın, suç teşkil ettiğini düşünmediğini belirtti.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Aydın, savcılıktaki ifadesinde, "Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda retweet suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum" dedi.

Aydın hakkında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı hakkındaki paylaşımları nedeniyle savcılığa başvurulmasının ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bu süreçte, Aydın’ın sosyal medya paylaşımının suç olup olmadığı merak konusu oldu.

“Gençlik Kolları Başkanlığım gereği paylaşıyorum”

Aydın, ifadesinde gençlik kolları başkanı olarak CHP'nin yaptığı paylaşımları kendi sayfasında paylaşmanın normal bir davranış olduğunu belirtti. "Paylaşımımın suç olduğunu düşünmüyorum" diyerek, yaptığı hareketin herhangi bir suç teşkil etmediğini ifade etti.

Cem Aydın savcılık ifadesi şöyle:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak görev yaparım. Cumhuriyet Halk Partisi adına yönetilen tüm kurumsal hesaplar tek elden yönetilir. Benim diğer kurumsal hesaplara olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları isimli hesaba da erişimim ya da hesap üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin bir inisiyatifim yoktur. Bahsetmiş olduğunuz video, Burhanettin Bulut'un başında olduğu medya ve propaganda birimi tarafından hazırlanan bir videodur. Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfada paylaşılan içerikleri ve Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda retweet suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video içerik itibariyle Genel Başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."