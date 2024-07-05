Geçtiğimiz sezonlarda Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü yarışına çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, yeni sezonda 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) mücadele edecek.

Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla yarışacak Cem Bölükbaşı’nın üçüncü yarış hafta sonu, İtalya’daki Enzo ve Dino Ferrari Yarış pistinde gerçekleşecek.

YARIŞI PAZAR GÜNÜ 12.30’DA BAŞLAYACAK

Toplamda 42 arabanın piste çıktığı Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası Imola yarışı, 7 Temmuz Pazar günü saat 12.30’da başlayacak ve European Le Mans Series YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Damalı bayrağı en önde gören pilot olmak için mücadele edecek Cem Bölükbaşı, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışıyor.

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunuyor. 6 yarışlık sezonun sonunda LMP2’nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı kazanacak.

CEM BÖLÜKBAŞI’NA TÜRKİYE’DEN YOĞUN DESTEK VAR

Ana sponsoru Borusan Otomotiv ile birlikte Kuzu Grup, Armsto, Zorlu Enerji, Mavi ve TEM Agency desteğiyle ELMS Avrupa Le Mans Şampiyonasında yer alan milli sporcuyu GoTürkiye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.