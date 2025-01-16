Erşan Kuneri dizisiyle adından sıkça söz ettiren Cem Yılmaz, bu kez yaptığı bir yatırımla gündemde. Ünlü komedyen, Barcelona’nın prestijli Eixample bölgesinden bir ev satın aldı. Bu yatırımın bedelinin tam 80 milyon TL olduğu iddia edildi.

Lüks tüketim alışkanlıkları

Cem Yılmaz, daha önce bir masa lambasına 43 bin TL ödemesi ve ürünün kırık gelmesine isyan etmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise yaptığı bu büyük yatırımla konuşuluyor. Lüks harcamaları ve esprili paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yılmaz, sanat kariyerindeki başarılarını mülk yatırımlarıyla taçlandırıyor.

Barcelona’daki evin detayları henüz netleşmedi, ancak Eixample bölgesinin modern mimarisi ve seçkin yapılarıyla ünlü olduğu biliniyor. Cem Yılmaz'ın bu yatırımının, Avrupa’daki yaşamak için mi yoksa sadece bir tatil evi için mi olduğu ise merak konusu.