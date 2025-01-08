Cem Yılmaz'ın lamba krizi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 43 bin TL değerinde bir lamba sipariş etti. Ancak lamba kırık bir şekilde geldi ve iade talebi olumsuz yanıtlandı. Yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya üzerinden paylaşan Yılmaz, markaya isyan etti. Cem Yılmaz, bu durumu "Lamba 43 bin lira, sabır" diyerek aktardı ve markaya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Paylaşımını sildikten Sonra ne dedi?

Yılmaz, eleştirilerini içeren paylaşımını kısa bir süre sonra sildi. Yeni bir açıklama yaparak olgun bir tutum sergiledi ve şunları söyledi:

"Lamba işi biraz evet uzadı, bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Kırık lamba tek derdimiz olsun."

Cem Yılmaz, paylaştığı fotoğrafı kaldırmasının ardından, kendisini arayan yetkililere teşekkür etti ve finalde yaşanabilecek olası yanlış anlamaların önüne geçmeye çalıştı.

"Sana Yakışmadı Ağabey" Dedi

Yılmaz, açıklamasında "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" tavrı ile ilgili toplumda sıkça karşılaşılan bir durumu dile getirdi. Ancak sonunda işin daha olgun bir şekilde sona erdiğini belirterek, "Ne yani lamba alırken 'Ben Cem Yılmaz'ım, kardaş ona göre ha' mı diyelim?" diyerek bu tür düşünceleri reddetti.

Özür diledi ve olayı kapatma kararı aldı

Son olarak, Cem Yılmaz, konuyla ilgili olarak üzülen herkesten özür dileyerek bu meseleyi sonlandırma kararı aldı. "Tekrar üzülen herkesten ben özür dilerim." diyerek durumu sakin bir şekilde kapattı.