Sahne hayatına ara vermeden devam eden Yılmaz, retina problemi yaşadığını ve bu nedenle sağ gözünün yüzde elli oranında görmediğini söyledi.

"Zeki Müren sanata kalbini ben gözlerimi verdim"

Ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Cem Yılmaz, "Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" diyerek izleyicileri güldürdü.

Cem Yılmaz, Mart ayında da nefes alma problemi yaşadığını söyleyerek "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Yaşlandık. 51 yaşındayım artık" ifadelerini kullanmıştı.