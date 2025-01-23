Ünlü fenomen Cemal Can Canseven, uzun süredir merak edilen askerlik yerini nihayet açıkladı. Survivor yarışmasıyla tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Canseven, Instagram hesabı üzerinden Haziran ayında askere gideceğini duyurdu. Cemal Can, sosyal medya paylaşımında "Devre arkadaşlarımı bulmam lazım" ifadeleriyle dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl bedelli askerlik için yerleri açıkladı. Milyonlarca kişinin beklediği sonuçlar, e-devlet üzerinden erişilebiliyor.