Survivor 2020 şampiyonu ve şarkıcı Cemal Can Canseven, kazandığı parayı yıllardır babasına verdiğini ve aylık 25 bin TL maaş aldığını açıkladı. Canseven, hesabını babasının tuttuğunu ve avans talep edebildiğini belirtti.

Tatilde yüksek fiyatlara tepki

Geçtiğimiz akşam Sefo'nun konserine katılan Cemal Can Canseven, basın mensuplarına tatil beldelerindeki yüksek fiyatlardan şikayet etti. Çeşme'deki plajların çok pahalı olduğunu söyleyen Canseven, "Çeşme çok pahalı, plaj için dünya kadar para alıyorlar bir de harcama limiti koyuyorlar. Geçen bir mekanla kavga ettim. İsraf geliyor bana. Onu verecek bütçem var ama bu artık kazıklanma gibi geliyor bana. Ben dışarıda yemek yerine evde yiyerek çıkıyorum, ücretsiz plaja gidiyorum. Biriktirme zamanındayız" dedi.

Kazancını ailesine veriyor

Cemal Can, kazandığı parayı ailesine yatırdığını ve hesabını annesi ile babasının tuttuğunu belirtti. "Benim maaşım var. Babamdan her ay 25 bin TL alıyorum. Avans talep edebiliyorum. Örneğin, Türkiye maçına gideceğim zaman avans alırım. Bana 25 bin TL yetiyor, hatta biriktiriyorum bile. Lüks harcamalarım var ama kredi kartı harcamalarımı ailem hallediyor" ifadelerini kullandı.

Lüks harcamalarına rağmen bütçesini dikkatli bir şekilde yönettiğini belirten Cemal Can, israftan kaçındığını söyledi.