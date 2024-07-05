İzmir Esnaf Teşkilatı’nın duayen ismi Cemal Tercan, hayatını kaleme aldığı “Demirci Cemal” adlı kitabını piyasaya çıkardı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İESOB) kurucu başkanı olan Tercan, kitabının gelirini İESOB Eğitim Fonu’na bağışlayacak.

Cemal Tercan’dan gençlere ilham

Cemal Tercan, hayatında karşılaştığı zorlukları ve başarılarını kaleme alarak gençlere ilham vermek istediğini belirtti. "Bu kitabı yazarken gençlere ilham vermek istedim. Hayatta ne kadar zorluklarla ve imkansızlıklarla karşılaşırsanız karşılaşın, vazgeçmeyin, çalışın, üretin. Allah çalışanlarla, sabredenlerle, doğrularla birliktedir. Gün gelir çektiğiniz sıkıntıların karşılığını mutlaka görürsünüz" dedi.

Efsane Başkan’ın mücadelesi

"Demirci Cemal" adlı kitabında, Bayburt’tan göç eden ve zor şartlara rağmen çalışarak okuyan Cemal Tercan’ın hayatı anlatılıyor. İzmir'de ve tüm Türkiye’de esnaf sanatkarları örgütlendiren Tercan, esnaf önderi olarak gerçekleştirdiği çalışmaları okuyucularıyla paylaşıyor. Tercan, “Ömrünü esnaf sanatkar davasına adamış bir adamın hikayesi isterim ki yeni ve zor bir hayata başlayacak gençlere ilham olur. Ayrıca 40 yılı aşkın süredir üstlendiğim esnaf idareciliği görevlerinde edindiğim tecrübeleri de bugünkü esnaf sanatkar yöneticileri ile paylaşmak istedim” diye konuştu.

Kitabının gelirini İESOB Eğitim Fonu’na bağışlayacak olan Tercan, imzalı kitaplarını 81 ildeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri’ne hediye edecek. Gençlere ümitsizliklere kapılmadan kendi hayatlarını şekillendirmeleri için bir rehber sunduğunu belirtti.

İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın açıklamaları

İESOB Başkanı Yalçın Ata, Cemal Tercan’ın Türk Esnaf Sanatkar Camiası içindeki mümtaz yerini hatırlatarak, “Cemal Tercan İzmir Esnaf Teşkilatı’nın gururudur. İzmir’i Türkiye’nin yıldızı yapan, devlet yöneticilerine ve siyasilere esnaf sanatkarların önemini kavratan, ülkenin dört bir yanında esnaf teşkilatlanmalarına önderlik yapan Ahimizdir, büyüğümüzdür. Bu düşüncelerle zaten salonumuza kurucu başkanımızın adını vererek kendisini onurlandırmak istemiştik” dedi.