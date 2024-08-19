Son 5 gündür Türkiye genelinde yürütülen "Aranan Şahıslara Yönelik" operasyonlar, suçluların sokaklarda serbestçe dolaşmasına izin verilmeyeceğini bir kez daha gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak suçluların yakalanmasının devam edeceğini vurguladı.

Suçlulara göz açtırılmadı

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, arama kaydı bulunan 4 bin 491 firari suçlu yakalandı. Operasyon kapsamında en çok dikkat çeken suç grupları arasında hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme ve cinsel suçlar bulunuyor.

Yakalanan şahıslar arasında;

0-5 yıldır aranan 4.455 kişi,

5-10 yıldır aranan 19 kişi,

10 yıl ve üzeri aranan 17 kişi bulunuyor.

Suç kategorilerine göre dağılım

ÇEMBER-21 operasyonlarında yakalanan suçluların işledikleri suçlara göre dağılımı şöyle:

Hırsızlıktan 690 kişi,

Dolandırıcılıktan 291 kişi,

Yağmadan 130 kişi,

Adam öldürmeden 118 kişi,

Cinsel suçlardan 128 kişi,

Narkotik suçlarından 860 kişi,

Terör suçlarından 26 kişi,

Kaçakçılık ve organize suçlardan 400 kişi.

Bu suçlular, yol aramalarında, ev ve iş yeri baskınlarında ve kimlik kontrollerinde yakalanarak adalete teslim edildi.

Güvenlik güçlerine teşekkür

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları yöneten ve icra eden valiler, kaymakamlar, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve sahil güvenlik ekiplerine teşekkür ederek, operasyonlara katılan polis ve jandarmaların azimli çalışmalarını övdü.

Firari Suçlular İçin Çember Daralmaya Devam Ediyor❗️



8️⃣1️⃣ ilde son 5️⃣ gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-21” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4️⃣. 4️⃣9️⃣1️⃣ firari yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine… pic.twitter.com/y6b6DeWLMX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 19, 2024