Film gösterimi yapılacak olan anlamlı etkinlikte, bölgede yaraların sarılmasına destek olan sivil toplum kuruluşlarının projelerini tanıtmaları için de bir fırsat sunacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bu anlamlı etkinliğin öncüsü olan 1923 Sivil Toplum Dayanışma Platformu’nun bir gönüllüsü olarak katkıda bulunuyor.

Yönetmen Berkan Aktepe'nin yönettiği ve başarılı tiyatrocu Serhat Özcan'ın başrolünü oynadığı kısa film "Çember", izleyicisiyle buluşacak. Film, Antakya'nın deprem felaketi öncesindeki güzelliklerini ve dokusunu gözler önüne seriyor. Gösterim, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Defne Çocuk Evi tanıtılacak

28 Haziran Cuma akşamı saat 18.30'da başlayacak olan etkinlik, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve ÇYDD İzmir Şubesi’nin işbirliğiyle düzenleniyor. Etkinlikte, 1923 Sivil Toplum Dayanışma Platformu'nun Yol Açık Yola Çık Derneği ve Hatay Psikologlar Derneği ile birlikte Hatay Defne’de tamamladığı çocuk evi projesi tanıtılacak. Ayrıca, orada eğitim alan çocukların taş boyama çalışmaları da sergilenecek.

Yeni proje "Umut Suyu"

1923 Sivil Toplum Dayanışma Platformu’nun yeni projesi “Umut Suyu” da etkinlikte tanıtılacak. Hatay Yayladağı’nda bulunan Çatbaşı köyünde su arıtma tesisi kurulmasını hedefleyen projede, Korykos Rotaract e-Kulübü ile paydaşlık yapılıyor. Bu proje, bölgedeki su sıkıntısına kalıcı bir çözüm sunmayı amaçlıyor.