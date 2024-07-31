İzmir merkezli Cemer Kent Ekipmanları, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan A’Design Award&Competition’da büyük bir başarıya imza attı. Şirket, "Oyun Alanı Ekipmanları, Oyun Yapıları ve Kamusal Park Tasarımı" kategorisinde iki ödül kazandı. Cemer, bu başarıyla tasarım alanındaki yenilikçi yaklaşımını ve kalitesini bir kez daha kanıtladı.

İzmirli Cemer Kent Ekipmanları, 30. yılında uluslararası tasarım arenasında dikkat çekici bir başarıya imza attı. İtalya’nın Como kentinde düzenlenen A’Design Award&Competition’da, Cemer’in “World Cup” ve “Newyork” isimli oyun grupları ödül kazandı. Bu ödüller, Cemer’in çocuk oyun parkları alanındaki tasarım yeteneklerini ve yenilikçi yaklaşımını global ölçekte onaylıyor.

Yenilikçi tasarımı ile çocukların gelişimine katkı

World Cup oyun grubu, çocuklar için sunduğu yenilikçi tasarımıyla öne çıkıyor. 3D tırmanma ağları ve silindirik tel örgü cephe gibi özellikler, çocukların motor becerilerini geliştirmelerine ve el-göz koordinasyonlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, bu tasarım ebeveyn gözetimi ve açıklık hissini de mümkün kılıyor. Futbol temalı tasarımı, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunarak, oyun alanlarına farklı bir dinamizm kazandırıyor.

Eğlencenin ve estetiğin buluşma noktası

Newyork oyun grubu, kendine özgü formu ve canlı renkleriyle dikkat çekiyor. Özel tasarıma sahip halat tırmanma bileşenleri ve New York siluetine sahip polikarbon paneller, çocuklara heyecan verici bir oyun deneyimi sunuyor. Bu tasarım, çocuklara elma temalı bir ortamda oyun oynama hissi vererek, oyun alanlarını daha çekici ve eğlenceli hale getiriyor.

Cemer Kent Ekipmanları, tasarım alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Daha önce 2014 ve 2017 yıllarında Reddot Uluslararası Tasarım Yarışması’nda ödüller kazanan firma, 2019’da Plant Ödülü ve 2021’de Design Week ödülleri ile takdir edildi. 2024’de ise Rusya Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülü’nü kazandı. Şirket, bu başarılarla birlikte sektördeki liderliğini sürdürmeye ve yenilikçi tasarımlarla çıtayı daha da yükseltmeye devam ediyor.

Cemer Kent Ekipmanları Genel Müdürü Aziz Burak Eroğlu, elde edilen ödüllerin şirketin tasarım merkezinin başarısını ve yenilikçi düşünce yapısını yansıttığını belirtti. Eroğlu, “World Cup ve Newyork oyun grupları, yenilikçi düşünce ve üstün tasarım yeteneklerimizin birer yansıması. Bu başarılar bize ilham veriyor ve çıtayı daha da yükseltmemiz için bizi teşvik ediyor” şeklinde konuştu.