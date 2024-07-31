İzmir merkezli Cemer Kent Ekipmanları, 30. yılını kutladığı bu dönemde, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Şirket, İtalya'nın Como kentinde düzenlenen prestijli A' Design Award & Competition'da iki önemli ödül kazandı.

Cemer, "Oyun Alanı Ekipmanları, Oyun Yapıları ve Kamusal Park Tasarımı" kategorisinde, World Cup oyun grubuyla Silver, New York oyun grubuyla ise Iron derecesinde ödüller aldı. Ödüller, Cemer Kent Ekipmanları Genel Müdürü Aziz Burak Eroğlu tarafından İtalya-Como’daki tören sırasında teslim alındız.