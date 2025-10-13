İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yakından takip ettiği projede önemli adımlar atıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mart ayında başlatılan Okul Aile Birliklerine Destek Projesi büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatlarıyla başlatılan projede veli, öğretmen ve okul yönetimi arasında iş birliği sağlama konusunda önemli role sahip olan okul aile birlikleri destekleniyor.



“Okul Aile Birliklerine Destek Projesi” kapsamında daha önce çeşitli düzenlemelerin yapıldığı okullar arasında yer alan Bayındır Yusuflu İlkokulu ve Tire Dörteylül İlkokulu’nda bu kez okul aile birlikleriyle görüşmeler yapıldı. Okulların tadilat ve yenileme ihtiyaçları değerlendirilerek, eksikliklerin giderilmesi yönünde gerekli adımlar atıldı.

Okulun sorunlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini ve hızlı bir şekilde sonuç aldıklarını aktaran veli Nazmiye Bayram, “Ortaokul ve ilkokulumuz arasında tel çit olması gerekiyordu. Çünkü düşme vakaları çok oluyordu. Sonra dış cephemizde döküntüler vardı, onların olmasını talep ettik. Hemen ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımız güvenli bir şekilde daha mutlu oyun oynuyorlar” dedi.

Günseli Türkay, “Cemil Başkanımız eğitime çok önem veriyor. Bu anlamda çok güzel bir projeye imza attı. Okulumuz onun sayesinde çok daha güvenli. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.



Okul etrafındaki çitleri yapan ve parkta yenileme işlemi gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini sunan veli Ersin Teke ise, “Allah razı olsun, destek verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda köy okullarına destekleri var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürü borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Veli Gizem Atakan da, “Hem veli hem vatandaş olarak çok memnunuz. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ortamda olmasından mutluyuz. Tuvaletlerimizin yeniden kullanılabilir hale gelmesi çok memnuniyet verici. Çevre telleri de yapıldığı içi güvenlik açısından çok iyi oldu. İlgi, alaka görmek mutluluk verici. Memnunuz. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Güldem Adıbelli ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçemize gelmişti. Onlara isteklerimizi ilettik. Çok teşekkür ederiz, bizi kırmadılar yaptılar. Çitlerimizi yaptılar, okulumuzu boyadılar” diye konuştu.



Projeyle sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesine, okulların fiziki altyapılarının iyileştirilmesine ve bütüncül bir yaklaşımla çocukların öğrenim süreçlerine doğrudan katkıda bulunulması hedefleniyor. Ayrıca çocuklara ve ailelere yönelik seminer ve eğitimler düzenlenerek toplumsal farkındalığın artırılmasının sağlanması, halkın belediye hizmetlerinden haberdar olarak aradaki bağın güçlendirilmesi amaçlanıyor.



Projenin başladığı tarihten itibaren kent genelinde 9 ilçede (Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kınık, Menderes, Tire, Torbalı, Ödemiş) ihtiyaçlı bölge kapsamında yer alan 124 ilkokul ve ortaokulda saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Okul aile birlikleri ile iş birliği kuruldu, gözlemler ve okul yönetimlerinden alınan talepler doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlar rapor haline getirildi. 23 Nisan öncesinde ziyaret edilen 38 ihtiyaçlı okula farklı yaş gruplarına yönelik kitap, satranç seti, İngilizce destek seti, futbol, basketbol, voleybol topu dağıtıldı. Yeni dönemde 10 ilçede okul ziyaretinde bulunarak proje kapsamının genişlemesi hedefleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ