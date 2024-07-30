Pansiyonunu pislik içinde bırakan olay sonrası İpekçi, sosyal medya üzerinden isyanını dile getirirken, yetkililere de sert eleştirilerde bulundu.

Pansiyon pislik içinde kaldı

Kanalizasyon tıkanıklığı nedeniyle pansiyonunu kötü bir duruma düşen Cemil İpekçi, olayın başladığı Perşembe gününden bu yana çözüm bulamadığını belirtti. İpekçi, pansiyonun çiş ve kakalarla dolduğunu ifade ederek, durumu "çöpe" benzetti. Kendisinin yalnızca iki müşterisinin bulunduğunu ve bu durum nedeniyle onların da pansiyondan kaçtığını söyledi.

Sosyal medyada tepki

Yaşadığı sorunu Instagram hesabından paylaştığı bir video ile anlatan İpekçi, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: “Bodrum'daki pansiyonum kanalizasyon patlaması nedeniyle pislik içinde kaldı. MUSKİ ve belediyeden yardım istedim ama hala bir çözüm üretilmedi. İki müşterim vardı, onlar da bu pislik yüzünden kaçtı. Bodrum’da işsizlik ve pahalılık tartışılırken, evler ve pansiyonlar kanalizasyon basıyor. Bu soruna acilen müdahale edilmesi gerekiyor.”

İpekçi, belediyenin ve MUSKİ’nin duruma müdahale etmemesini eleştirerek, gece yarısı bile olsa acil olarak harekete geçmeleri gerektiğini belirtti. “Bodrum’un temizliği için acil olarak hareket geçmeliler. " şeklinde konuştu.