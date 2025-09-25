Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Başkan Tugay, “Eğer özgürsek, Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta ise bunu şehitlerimizin canına ve gazilerimizin cesaretine borçluyuz. Bu borcu hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizi biliyorum. Ancak elimizden ne geliyorsa, hizmetinizde olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. İlçe belediye başkanları, askeri yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı etkinlikte Tugay, hem kişisel hikâyesini paylaştı hem de duygusal mesajlar verdi.

Konuşmasında gaziliğin vatanseverlik ve fedakârlığın simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gaziler bu milletin yaşayan anıtlarıdır” sözünü hatırlatarak, “Gazilerimizin gösterdiği cesaret, bugün hala koruduğumuz özgürlüğümüzün ve cumhuriyetimizin teminatıdır” dedi.

Kıbrıs Gazisi bir babanın oğlu olduğunu belirten Tugay, “Babamdan ve büyüklerimden vatan sevgisini, bağımsızlığın değerini ve dayanışmanın kıymetini öğrendim. Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülkenin evlatlarının fedakârlıkları sayesinde bugünlere ulaştık” diye konuştu.

Tugay, sadece bir belediye başkanı olarak değil aynı zamanda “bu büyük ailenin bir ferdi” olarak şehit aileleri ve gazilere seslendi:

“Eğer özgürsek, Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta ise bunu şehitlerimizin canına ve gazilerimizin cesaretine borçluyuz. Bu borcu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ama elimizden ne geliyorsa, imkânlarımız neye el veriyorsa hizmetinizdeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızda olmayı sadece bir görev değil, tarih karşısında bir sorumluluk görüyoruz. Her birinizin başımızın üstünde yeri var.”

Programda gazi ve şehit yakınları derneklerinin temsilcileri Başkan Tugay’a çiçek takdim etti. Etkinlik, şehitler ve gaziler için edilen dualarla son buldu.