İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Haber Ekspres Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Tugay, İzmir'e kazandırmayı planladığı London Eye benzeri dev dönme dolap projesini açıkladı.

Mavişehir'e dev dönme dolap

Başkan Cemil Tugay, çarpıcı projelerinden biri olan London Eye benzeri dev dönme dolap kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Tugay, bu projeyi Mavişehir'de TOKİ’ye ait arsanın satın alınmasından sonra hayata geçirebileceklerini söyledi.

İzmir'in silüeti değişiyor

Mavişehir'in ucundaki çıkıntıya kurulması planlanan ve İzmir'in yeni simgesi olması beklenen dev dönme dolap, şehrin silüetini değiştirecek. Tugay, bu yapının İzmir'e estetik ve turistik açıdan büyük katkı sağlayacağını vurguladı.