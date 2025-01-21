İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son dönemde muhalefet belediyelerine yönelik artan soruşturmalar ve kayyum atamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Tugay, "Adeta tehdit ediliyoruz, bizler hiçbir hata yapmamak için dikkatle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Tugay, özellikle CHP'li belediyelere yönelik baskıların arttığını ve hukuki sürecin şeffaf olmadığını belirtti.

Siyasi baskılar artıyor, İzmir'deki durum ne olacak?

Son günlerde CHP’li belediye başkanları ve belediye çalışanlarına yönelik soruşturmalar artarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay da bu durumu tedirginlikle izlediğini söyledi. “Herkes bekliyor; bir baskın olur mu, bir soruşturma açılır mı?” diyen Tugay, siyasi baskılara dikkat çekti. Bu süreçte, şeffaf olmayan hukuki kararlar ve suçlamalarla gözaltına alınan belediye çalışanlarının, hukuki süreçler hakkında belirsizlik yaşadığına da vurgu yaptı.

Siyasi yıpratma amacına dikkat çekti

Tugay, Menderes Belediye Başkanı’nın yolsuzlukla suçlanıp, cezaevine gönderildikten sonra suçsuz olduğunun açıklanmasını hatırlatarak, siyasi yıpratma amacına dikkat çekti. “Bu süreçler tamamen hukuksuz ve siyasi olarak CHP’yi zayıflatmaya yönelik” diyen Tugay, bir yandan da daha fazla soruşturmanın gündeme gelebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Halkın gücüne ve demokrasiye vurgu yaptı

Tugay, "Halkımızın gücü her şeyi değiştirmeye yeter" diyerek, demokrasiye ve halkın seçtiği başkanların hukuksuzca yargılanmalarına karşı olduklarını ifade etti. Demokrasi ve adaletin ön planda olması gerektiğini belirten Tugay, "Biz halkın gücüyle burada duruyoruz, tüm bu olumsuzluklara rağmen en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Otokontrol arttı, ama niyet aynı

Bu süreçle birlikte söylemlerinde ve davranışlarında otokontrolün arttığını belirten Tugay, “Her söylediğimiz ve yaptığımız şey, soruşturmaya neden olabiliyor. Ama halkımız bizi bu göreve getirdi ve bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.