İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi etkinliğinde Balıkesir'e ve İzmir'e duyduğu sevgiyi dile getirdi. Tugay, ülkenin daha aydınlık bir geleceğe ulaşabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. "Yaşasın Türkiye, yaşasın Balıkesir, yaşasın İzmir!" dedi.

Türkülerle coşku doruğa ulaştı

İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi etkinliğine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece boyunca coşkulu anlar yaşadı. Katılımcılar, yöresel türküler ve halk oyunları eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.

Tugay'dan Kuvâ-yi Milliye vurgusu

Gecede bir konuşma yapan Dr. Cemil Tugay, Türkiye’nin tarihindeki önemli şehirlerinden olan İzmir ve Balıkesir'in, Kuvâ-yi Milliye mücadelesinin simgeleri olduğunu hatırlattı. Tugay, "Bu ülkenin kalkınması için hepimizin üzerine düşen görevler var. İzmir ve Balıkesir'in geçmişte olduğu gibi gelecekte de birbirine kenetlenmiş bir şekilde hizmet etmesi gerektiğini savunuyorum" dedi.

Akın: İzmir ve Balıkesir'in bağları kesilemez

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, İzmir ile Balıkesir arasındaki güçlü bağları övdü. İki şehrin tarihi, kültürel ve sosyal açıdan ayrılmaz bir bütün olduğunu belirten Akın, "İzmir ve Balıkesir, medeniyetin beşiği olan kültür dairesinde yer alır. Bu iki şehir arasındaki bağ, hiçbir sınırla kısıtlanamaz" dedi.

Balıkesir'e 10 numara

İzmir Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun, Balıkesir’in plakası olan "10" sayısının, bu şehirdeki insanları simgelediğini belirterek, "Balıkesirli insanlar gerçekten '10 numara' diyebileceğimiz insanlardır. Birlikte çok güzel çalışmalar yaptık, bu gece de bu dayanışmanın örneğidir" dedi.

Balıkesir ve İzmir arasındaki bütünleşme devam ediyor

Etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de, Balıkesirlilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, iki şehir arasındaki bağların güçlenerek devam edeceğini ifade ettiler.

Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi etkinliği, Balıkesir ve İzmir halklarının dostluk ve dayanışma içinde, bir araya gelerek coşkulu anlar yaşamasına vesile oldu.