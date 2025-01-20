İzmir büyükşehir belediyemizin İzelman ve izenerji şirketlerinde çalışan binlerce işçi maaş ve ikramiyeleri yatmadığı için belediyemizin kapısına dayandı..

Bugün hemen aklıma bir anım geldi..

Yıl 2010 Büyükşehir ve Karabağlar belediye meclis üyesi olarak rahmetli Sıtkı başkanın en yakınındaki isimlerden biriyim ..

Bir gün sendika şube başkanı ve yöneticileri diğer şube yönetimlerini de orgutleyerek belediye başkanımız Sıtkı kürüm ve bazı başkan yardımcılarına tepkisini dile getirmek için ( maaşlar ile ilgili değil) örgütlenip belediye binasına geldiler .

Sıtkı başkanımız da dışarda arazide ..

Ben hemen sendika şube başkanı ve bir kaç yöneticiyi başkanın makam odasına aldım ,

onları dinledim ve bunlar çözülemeyecek şeyler değil ,ben başkanı arayacağım sizler ile makamında oturup uzlaşacağız ve her şey tatlıya bağlanacak söz veriyorum dedim ..

Rahmetli Sıtkı başkanı aradım ve başkanım geliyorsun arabadan iniyorsun ve arkadaşlar merhaba deyip işçilerin birinden grev önlüğünü alıp onlarla belediye önüne sende oturuyorsun diye bir telefon konuşması yaptım .

Sıtkı başkan önce şaşırdı ,nasıl yani dedi geleyim mi dedi .

Ve ben evet geliyorsun ve dediklerimi yapıyorsun dedim..

Yanındaki başkan yardımcılarından biri başkanım gitmeyelim demesine rağmen Sıtkı başkanım geldi ,

araçtan indi, merhabasını diyerek işçilerimizin birinden önlüğü alarak üstüne giydi ve onlarla beraber oturdu sohbet etti ..

Daha sonra sendika yöneticileri ile makam odasına geçerek herşeyi tatlıya bağladık..

Ertesi günkü gazetelerin manşeti ne mi idi ??

Karabağlar belediye başkanı Sıtkı kürüm belediye işçileri ile birlikte greve katıldı...

Bunu neden mi anlattım;

belediye başkanlarımızın yoğunluğu her zaman çoktur bu yüzden ki yanında o an onun düşünemediğini

söyleyen ekibinin,danışmanının yoldaşının olması belediye başkanına güç katar ..

Yukarıdaki başlığa gelirsek ;

Eğer ben cemil başkanın yanında olsa idim ona derdim ki ;

Başkanım aşağı inip işçi ve sendika yöneticilerinin yanına gidiyorsun onlardan bir grev önlüğü alıp giyiyorsun ve konuşmanda ;

arkadaşlar çok haklısınız, sizin de izlediğiniz gibi mevcut hükümet haksız ve hukuksuz şekilde büyükşehir belediyemizin hakkı olan gönderilmesi gereken çok büyük bir meblağı göndermediği için maaşlarınızda gecikme oldu .

Bu yapılan size ,bana ,büyükşehir belediyemize ve İzmir e büyük haksızlık ve adaletsizlik ..

Bunu hep birlikte protesto edelim birlikte haykıralım İzmir in gücünü gösterelim .

Ama hiç merak etmeyin ne yaparlarsa yapsınlar hakkımız olan paramızın tamamını da kesseler İzmir büyükşehir belediyesi ve ben cemil Tugay olarak söz veriyorum ki sizleri mağdur etmeyeceğim..

Birlikte üretirken de bu haksızlığa karşı da birlikte isyan edeceğiz...

Ve lütfen şimdi empati yapın, işçiler ,sendika böyle bir davranışta bulunan belediye başkanının yanında nasıl durmasın ..

Kıssadan hisse;

belediye başkanlığı zor bir görev ..

Hele ki büyükşehir belediye başkanlığı daha da zor ..

Pandemidir ,depremdir , enflasyon dur derken tüm belediyelerimizin bütçesi alt üst oldu ..

Üstüne de yasal iller bankası payları da gönderilmeyince değil yatırım yapmak ,işçi maaşları da zora girdi..

Cemil başkanımız da elinden geldiğince bu krizleri yönetmeye çalışıyor ..

Amaaaaa ...

Siyaset de ,belediyecilik de bir ekip işi ..

Bu anlamda başkanların yanında sen en büyüksün diyen şakşakçı değil ,

ona yanlışlarını da söyleyen ,kriz zamanlarında yol gösteren yol arkadaşları ile yol yürünür...