Tandoğan Meydanı’nda binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşen mitingde, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklar ve talepleri gündeme taşındı. Mitinge katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, coşkulu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, hükümeti sert bir dille eleştirdi. Özel, “Başımızda bir gulyabani var. Gulyabani IMF değil. Ama IMF hayaleti aramıza dolaşıyor. Mehmet Şimşek, bu gulyabanini al Saray’a git” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle ekonomik politikalara ve IMF ile olan ilişkilere dikkat çeken Özel, mevcut hükümetin ekonomik yönetimini eleştirdi.

Özel ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de çağrıda bulunarak, emeklilerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. “Açıklanan emekli maaşları, gelecek yoksulluğun habercisiydi. Türkiye’nin 81 ilinden gelen emeklilerin sesi olacağız” diyen Özel, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.