Geçen günlerde İzmir gündemine bomba gibi oturan Çankaya Katlı Otoparkı’nın yıkılma kararı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından onaylanmıştı. Başkan Tugay meclis toplantısında Çankaya Katlı Otoparkı için “Başka çaremiz yok, yıkacağız” derken İzmir'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi esnafı, bulundukları binanın yıkılacak olması sebebiyle çıkarılan tahliye kararına tepki göstermişti. Otopark önünde toplanan esnaf, binaya dair sağlam raporlarının olduğunu savunarak yetkililerle görüşme talep etmişti.

Otopark tahliye edilecekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkan yıkım kararıyla otopark binasında hizmet veren esnafa 7 gün içerisinde iş yerlerini tahliye etmesi istenmişti. Tahliye için son 3 günleri kaldığını ifade eden esnaf, ellerinde sağlam raporlarının bulunduğunu iddia ederek yardım istedi. Otopark esnafı verilen tahliye kararının üzerine “Bu otoparkı kapatmak demek, İzmir'i bitirmek demektir" demişti.

Geçtiğimiz hafta yıkım kararıyla gündeme gelen Çankaya Katlı Otoparkı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararı geri almasıyla rahat bir nefes aldı.

Esnaflar karardan memnun



Çankaya Katlı Otoparkı esnafı, yıkım kararının iptal edilmesi ve otoparkın güçlendirilerek hizmet vermeye devam edecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir esnaf, "Dün belediye başkanımızla konuştuk. Otoparkımız yıkılmayacak, güçlendirilecek. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi mağdur etmeyeceğini söyledi, gözümüz aydın" şeklinde konuştu.

Akif Çayır, otopark esnafını ziyaret etti



Akif Çayır, Çankaya Katlı Otoparkı'na giderek esnafla bir araya geldi. Otoparkın yıkılmayacağı ve güçlendirme çalışmalarının yapılacağı müjdesini veren Çayır, "Yenisi yapılana kadar Çankaya Katlı Otoparkı yıkılmayacak" dedi.