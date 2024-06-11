İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen bir program kapsamında parti eğitmenleriyle buluştu. Nefes Restoran'da gerçekleşen toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları değerlendirilirken, gelecek döneme dair stratejik adımlar da masaya yatırıldı.

Başkan Tugay, konuşmasında ülkenin siyasi ve sosyal atmosferine de değindi. Günümüzde siyasete olan güvensizliğin ve siyasetçilere yönelik artan eleştirilerin altını çizdi. Bu bağlamda, CHP'nin kendisini yenileyip değiştirme çabasının, toplumun partiye fırsat tanıması ve desteğinin bir ifadesi olarak algılandığını belirtti. Seçim sonuçlarının bu çabanın bir yansıması olduğunu vurgulayan Tugay, parti üyelerinin ve yöneticilerinin üzerindeki sorumluluğun tarihi bir boyutta olduğunu ifade etti.

Özellikle gençlerin beklentilerine değinen Tugay, genç neslin hayal kırıklığına uğratılmaması gerektiğini ve onların desteğiyle beraber mücadelenin verilmesi gerektiğini vurguladı. CHP'nin ideolojik ilkelerinden taviz vermeden, ancak çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde değişime açık olunması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Tugay, belediye başkanı olarak ülkenin sorunlarının farkında olduklarını, çözüm için çaba harcayacaklarını ve bu süreçte parti üyelerinin desteğini önemsediklerini belirtti. İlerleyen süreçte, sosyal adaleti esas alan politikalarla halkın refahının artırılacağını söyledi.

Toplantıya ev sahipliği yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, parti eğitmenlerinin önemine vurgu yaparak, onların CHP'ye katkılarının büyük olduğunu ifade etti. Partinin bugünkü başarısında emeği geçen tüm parti üyelerine teşekkürlerini ileten Aslanoğlu, önlerindeki süreçte daha fazla çalışacaklarını ve hedeflerine ulaşmak için birlikte mücadele edeceklerini belirtti.