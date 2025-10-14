İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte çöp sorununun çözüldüğünü, belediyede ise personel fazlası bulunduğunu açıkladı. Tugay, su sıkıntısına ilişkin de “Her hafta yeni kararlar alıyoruz” derken, anket sonuçlarının da olumlu olduğunu belirtti.

“Personel fazlamız var”

Göreve geldikten sonra belediye yönetiminde verimlilik odaklı değişiklikler yaptığını belirten Cemil Tugay, “Bazı hedeflerime uygun çalışmayacak arkadaşları değiştirmek zorundaydım. Kamusal verimlilik sorunu yaşıyoruz çünkü ekonomik şartlar zor. Personel fazlamız var. Soyer döneminde 26 bin olan çalışan sayısı 37 bine çıktı, şu anda 34 bin 500 civarında. İhtiyacımız olanlarla çalışmalıyız,” dedi.

Tugay, “Bankamatik memuru var diyemem ama ihtiyaç fazlası binlerce çalışanımız var. Yeni tesislerle birlikte ek personel gerekebilir, ancak bu sayıların sürdürülebilir olması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

“Şu anda çöp sorunumuz yok”

Sendika grevleri sonrası oluşan geçici çöp birikimlerinin tamamen giderildiğini belirten Tugay, “Artık çöp sorunumuz yok. Grev sonrası yapılan düzenlemelerle sistem yeniden rayına oturdu. Bazı ilçelerde yaşanan gecikmeler dönemsel sorunlardı,” diye konuştu.

Körfezdeki kirliliğe ilişkin ise, “Sorun kirlilik değil, sıcaklık kaynaklı. Kamuoyunda yanlış algı oluştu. Çevresel dengeyle ilgili bilimsel açıklamalara daha çok yer vermeliyiz,” değerlendirmesinde bulundu.

“Her hafta yeni kararlar alıyoruz”

Kentte yaşanan su sıkıntısına değinen Tugay, kuraklığa rağmen vatandaşların mağdur edilmemesi için düzenli toplantılar yaptıklarını söyledi.

“Genel bir su problemi var. Dört buçuk ay boyunca hiç yağış almadık. Her hafta toplanıyoruz ve yeni kararlar alıyoruz. Bu, İzmir’in önümüzdeki on yıllarını ilgilendiren bir mesele,” dedi.

“Algı çalışması yapanlar var”

Memnuniyet anketlerine de değinen Tugay, “Anket sonuçlarımız gayet iyi. Halkla temas kurduğumda olumsuz tepki almıyorum. Ancak sosyal medyada sistemli bir algı çalışması yürütülüyor. Bir grup trol bizi hedef alıyor. Halkın gerçek görüşüyle ilgisi yok,” ifadelerini kullandı.