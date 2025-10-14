İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeniden adaylıkla ilgili soruya yanıt verdi. Tugay, “Tekrar verilirse, önce halkımız sonra partimiz bunu uygun görür, teklif ederse onur duyarak kabul ederim,” dedi.

“Onur duyarak kabul ederim”

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Ana Haber programına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hem yerel hem de ulusal gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Tugay, bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak isteyip istemediği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben siyasete ülkemin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için başladım. Zamanla şunu fark ettim; doğrudan çözüm üretebilmek için bu görev bir fırsat sağlıyor. Ülkesini çok seven biri olarak, memleketimin mutluluğu için bir şey yapabiliyor olmak benim için büyük bir onur. Bu herkese nasip olmaz. Böyle bir görev tekrar verilirse, önce halkımız sonra partimiz bunu uygun görürse, onur duyarak kabul ederim.”

“Ülkesine hizmet etmeyi görev sayıyor”

Tugay, siyaseti bir güç aracı olarak değil, hizmet alanı olarak gördüğünü söyledi. “Gücün kendisi değil, ne için kullanıldığı önemlidir. Ben bu gücü toplum yararına kullanmak için varım,” ifadelerini kullandı.