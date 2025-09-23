Cemil Tugay, gıda mühendislerine seslenerek, “İzmir’in, Türkiye’nin, belediyelerin, halkın sizlere ihtiyacı var” dedi. Başkan Tugay, “Gıda krizine doğru gidiyoruz, bununla ilgili hazırlık yapan yok. Gerçekten doğru olduğuna, bilgi sahibi olduğuna inandığımız insanlarla, yani sizinle dayanışma içinde olursak güç kazanabiliriz” diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü etkinlikleri kapsamında organize edilen Meslekte Onur Yılı Ödül Töreni’ne katıldı. Alsancak Tarihi Havagazı Kültür Merkezi’ndeki buluşmada meslekte 25’inci ve 40’ıncı yılını dolduran üyelere ödülleri takdim edildi. Programda oda üyeleri, akademisyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye başkanları yer aldı. Başkan Tugay gecenin sonunda sahneye gelerek ödüllerin takdimine de eşlik etti.



Gıda mühendislerinin hayati ve önemli görevler üstlendiğini belirten Başkan Dr. Cemil Tugay, “İzmir’in, Türkiye’nin, belediyelerin, halkın sizlere ihtiyacı var. Bu laf olsun diye söylediğim bir şey değil. Pek çok alanda insanların kafasını karıştırdıkları, gerçek ve doğrulardan uzaklaştırdıkları bir çalışma yürütüyorlar. Bunlara karşı bilgiyle, akılla, dayanışmayla kararlı bir şekilde mücadele etmek gerekiyor” dedi.

Gıda güvenliğinin olmadığına değinen Başkan Tugay, “Gıda krizine doğru gidiyoruz, bununla ilgili hazırlık yapan yok. Tarımda felaket üstüne felaket yaşanıyor, bununla ilgili önlem alan yok. Gerçekten çocuklar okula aç gidiyor. Üzerine bastığımız bir demokrasi, hukuk zemini de yok. Neye güvenebiliriz? Gerçekten doğru olduğuna, bilgi sahibi olduğuna inandığımız insanlarla, yani sizlerle dayanışma içinde olduğumuz zaman güç kazanabiliriz” diye konuştu.



Hizmet anlayışına dair örnekler de veren Başkan Tugay, “Şu sözü verdim İzmir’e: Bu görevde asla ve asla masum, iyi insanların hakkını yiyecek hiçbir kararın altına imza atmam. İzmir’i kötü duruma düşürecek hiçbir kararın altına imza atmam. Ben bugüne kadar omuz omuza mücadele ettiğim bütün o güzel insanlara ne yapmak için burada olduğumu hiçbir zaman unutmadan çalışacak bir belediye başkanıyım. Makamın adı kesinlikle bana güç veren bir şey değil. Kentimizi bir ortak duyguda birleştirmeyi başarabilirsem, o zaman bunun bir anlamı var. Sorunu çözebildiğimiz kadar iyiyiz. Başka insanların yüreklerinde kazanabildiğimiz sevgi kadar büyüğüz. Ve bunu yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.



Gıdaların üretimi ve tüketiciye ulaşmasında gıda mühendislerinin büyük emek verdiğini vurgulayan Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kırım, yerel yönetimlerle çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Başkan Kırım ayrıca, “Üniversitelerimiz, fabrikalarımız, laboratuvarlarımız ve sayamadığımız emekçilerimizin tuğlaları var. Ne yok sayılacak ne de azımsanacak bir yerdeyiz. Her vatandaşımız için çalışıyoruz. Çocuklarımızın karnı tok, sadece eğitimlerini ve çocukluğunu yaşamayı düşünürken, kadınlarımız sokaklarda yeniden özgürce gezecek. Biz bu ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz” dedi.



Gıda Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, “Elimizden geldiğince çıtayı daha yükseğe taşımak için çalışıyoruz. Bizden sonraki arkadaşlarımıza bayrağı devredeceğiz” dedi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir de akıldan ve bilimden gelen bir tavır sergilediklerini aktardı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay da birlikte güzel çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde ve üniversitelerde görev yapan akademisyenler de günün anlamı hakkında konuşurken gıda mühendisliğinin meslek olarak önemine dikkat çekti.