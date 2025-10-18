İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark’ta açılan 6. İzmir Kitap Fuarı’nda, gazeteci Yavuz Oğhan’ın “Millete Emanet” kitabını CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına imzaladı. Kitap, ön sözünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, son sözünü ise tutuklu İmamoğlu’nun kaleme aldığı eser olarak dikkat çekiyor.

Kitap ve imza etkinliği

Tugay, İmamoğlu adına attığı imzayla yurttaşlarla buluşurken, fuar alanında uzun kuyruklar oluştu. Etkinlik boyunca vatandaşlar, hem kitabı inceleme hem de imza alma fırsatı buldu.

Tugay’dan mesaj

Başkan Tugay, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bugün bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kitap, millete emanet edilmiş bir mücadelenin küçük bir parçasını temsil ediyor. Hem üzüntülü hem de umut doluyuz. Gelecek güzel günlere inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi

Kitap fuarında oluşturulan stant, Tugay’ın imzası ile birlikte büyük ilgi gördü. Yurttaşlar, kitap aracılığıyla Ekrem İmamoğlu’nun mücadelesine destek mesajı vermeyi de sürdürüyor.