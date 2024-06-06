İlk defa Haber Ekspres Gazetesi'ne imza projesi hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir halkına müjdeyi verdi.

Karataş'a marina geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir halkına büyük bir müjde verdi. Tugay, Karataş sahiline yapılacak marina projesinin detaylarını ilk kez Haber Ekspres Gazetesi'ne açıkladı. Tugay, "Karataş sahilinde imar planını gösterdiğimiz küçük bir marina var. İmar planı işli. Birisi yapsa olacak yani. Onu konuştuk İzdeniz’deki yönetimdeki arkadaşlar ile nasıl yaparız diye" diyerek projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

Çevre dostu ve inşaatsız çözüm

Tugay, çevreye ve denize zarar vermeden projeyi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Projenin yüzen dubalar kullanılarak yapılacağını ifade eden Tugay, "Yüzen dubalar ile yapılabilmesi mümkün oluyor. İnşaatsız ve basit bir şekilde yapılabiliyor. Kum ya da dolguya ihtiyaç duyulmuyor. Eğer burada öyle bir şey olursa gelecekte eklenerek burası gelişecektir" dedi.

Körfezde yüzmek hayal olmaktan çıkıyor

Deniz temizliği konusundaki hassasiyetini dile getiren Tugay, İzmir halkının deniz temizliği konusundaki taleplerine kulak verdiğini belirtti. Tugay, "Suların gerçekten temiz olması gibi bir hayalim var, bu dönemde eğer etkili ve hızlı bir temizleme görürsek belki yüzülebilir bile" ifadeleriyle, İzmir Körfezi'nde yüzme hayalinin gerçeğe dönüşebileceğini vurguladı.