İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İzmir iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.

Konsolos Daniele Bianchi, "Yaşasın Cumhuriyet" diyerek başladığı konuşmasında, İtalyan kültürünün ve dilinin İzmir’deki önemine vurgu yaptı. Bianchi, “Bu bayram, İtalyan kültürünü de kutlamaktır. İzmir’de de İtalyan dili ve kültürünü öğretme çabamızı hatırlatmak istiyorum” dedi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ise kutlamaların organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Geceye renk katan etkinliklerden biri de İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı töreni oldu. Bu törenle, iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunan kişilere ödülleri takdim edildi. İzmir’in seçkin simalarının da katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı gecede, İtalya’nın zengin kültürel mirası bir kez daha ön plana çıktı.

Başkan Tugay, resepsiyon boyunca katılımcılarla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı bulan Tugay, Mozzarella peynirinin yapılışını da ilgiyle izledi.