İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir'den Dünyaya Bakış Platformu" tarafından düzenlenen toplantıda, şehrin yönetimine dair önemli açıklamalarda bulundu ve gelecek planlarını paylaştı.

Tugay, konuşmasında dayatılan gündemlere karşı çıkacağını belirterek, “Dayatılan gündemlerde boğulmamaya çalışacağım. Bana yapılan baskılara asla boyun eğmeyeceğim. İzmir’e sevgimin ispatı bu olacak. Ben bu şehri çok seviyorum. Yürekten seviyorum. Bu benim için bir onur hikâyesi. Bu hikâyenin gereğini yerine getireceğim” dedi.

Yerel yönetimlerin Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde kritik bir rol oynadığını söyleyen Tugay, şehirlerin uluslararası rekabetçiliğinin artması için etkili politikalar geliştirmenin gerekliliğine dikkat çekerek “Belediye başkanlığı bir ölçüde politik ama bence büyük ölçüde kamusal bir sorumluluk. İnsanların belediyeden, belediye çalışmasından ne beklediğini düşünerek yola çıkmakta fayda far. Sizden beklenen temel hizmetleri yerine getirmediğiniz zaman, onun üzerindeki eylem çabalarınız insanlar için rasyonel olmuyor. Belediye başkanı öncelikle insanların sizden ne beklediğini duymuş, anlamış olmalı ve onun gereğini yerine getirmeli” dedi.

İzmir'in kentleşme sorunlarına değinen Tugay, plansız yapılaşmanın getirdiği sorunları ele aldı. Deprem riskine karşı dayanıksız yapı stoklarının düzeltilmesi ve kent altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye yönetiminde katılımcı bir kültür oluşturmayı hedefleyen Tugay, İzmir Planlama Ajansı'nın kurulması ve toplumla bütünleşik karar mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Şehrin sosyopolitik ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi. Tugay, “Dayatılan gündemlerde boğulmamaya çalışacağım. Bana yapılan baskılara asla boyun eğmeyeceğim. İzmir’e sevgimin ispatı bu olacak. Ben bu şehri çok seviyorum. Yürekten seviyorum. İstediğim oy falan değil. Bu şehirde insanlar beni çok sevdi. Bu sevgiyi asla karşılıksız bırakamazdım. O nedenle plastik cerrahi gibi mesleği tam zirvesinde bıraktım. Asla pişman değilim. Önümüzdeki 5 yıl zorlu ama etkili mücadele ile geçecek. Çocukluğumdan beri yaşadığım ve yaşattığım her türlü hatıranın değerini korumak için, borçlu olduğum insanlara, bana duydukları güvenin karşılığını ödeyebilmek için bu yola çıktım. Bu benim için bir onur hikayesi. Bu hikayenin gereğini yerine getireceğim. Diliyorum şansım yaver gider. Bu sürecin sonunda bir daha aday olup olmamak gibi bir durumun içerisinde olmadan, 5 yıllık dönemde şehrimize katkı sunacağım. İzmir'e sözüm var. Hiçbir kaynağı, parayı çarçur etmeden, sürdürülebilir bir planlama çerçevesinde yatırım yapacağız” dedi.