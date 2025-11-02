İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, üyesi olduğu İzmir Tabip Odası’nın 96’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olan Başkan Tugay, konuşmasında hekimlerin yalnızca sağlık alanında değil, toplumun her kesimine dokunacak sosyal sorumluluklarda da etkili rol alabileceğini vurguladı.

“Birlik olursak her şey mümkün”

Tugay, “Ülkemizde ve şehrimizde çok sayıda insan sahipsiz, sevgisiz, güvensiz… Bu insanlarla kimin yakınlık kurması lazım? Hekimlerin sağlık hizmetlerinin ötesinde yapabileceği çok şey var. Hepsi için üretilebilecek çözümler bulunuyor. Bunun için birlik olmak yeterli” ifadelerini kullandı.

“Toplum, hekimleri merhametli insanlar olarak görüyor”

Toplumun hekimlere duyduğu güvenin önemine değinen Tugay, “Hekimlikte güvenilirlik, iyilik ve doğruluk hali aranır. Ben de meslek hayatım boyunca bir hastasının acısı için ağlamayan bir hekim görmedim. Tekrar dünyaya gelsem yine doktor olurdum. İçimde hâlâ bir hekim var ve toplumun beni öyle gördüğünü biliyorum” dedi.

“Radikal değişimlere ihtiyacımız var”

Başkan Tugay, sağlık ve toplum alanında yenilikçi adımların zorunlu hale geldiğini belirterek, “Artık küçük değişikliklerle bir şeylerin iyileşeceğini düşünmüyorum. Toplumun kendisini bu yanlış sistemden kurtarması lazım. Bir cerrah gibi neşter vurulması gereken konular var. Bu cesareti gösterecek meslek gruplarından biri de hekimliktir” diye konuştu.

“Tabip Odası bizim kutsal çatımızdır”

Tugay, Tabip Odası’nın mesleğin onurlu temsil noktası olduğunu belirterek, “Odamız lekesiz, tertemizdir. Bunun altında birleşmeyi başarmamız lazım. Buna hekimlerden çok toplumun ihtiyacı var” dedi.

“Kurumlarımıza sahip çıkmalıyız”

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da programda yaptığı konuşmada, “Zor zamanlarda kurumlara sahip çıkmak çok önemlidir. Kimse işini iyi yapmasın istiyorlar; biz buna karşı bir arada durarak direniyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca İzmir Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Yüce Ayhan ve İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da yer aldı. Program sonunda, odanın 1929’da yapılan ilk genel kuruluna ait tarihçe oda girişine asıldı.