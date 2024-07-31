İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Gaziemir ile devam etti.

Gaziemir'deki koordinasyon toplantısı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi bürokratları da katıldı. Toplantıda ulaşımdan altyapıya, ilaçlamadan yol çalışmalarına kadar pek çok başlıkta hizmet ve projeler ele alındı. Başkan Tugay, gelecek dönemin yol haritasını büyük oranda şekillendirdiklerini aktardı.

Başkan Tugay, Gaziemir Belediyesi’nin hayata geçireceği projelerin önemine değinerek, “Yol ve meydan projelerini hızlı bir şekilde çalışalım. Programımız belli. Yapılan çalışmaları daha da ilerleteceğiz. İlaçlama ve diğer alanlarda ortak veri tabanını kullanarak, birlikte yol alarak yaşanan sorunları azaltacağız. Yine sosyal yardımlar konusunda ortak çalışmalar yapacağız. Dijitalleşme yolunda önemli adımlar atmayı planlıyoruz. Gelecek günlerde yapay zeka ve dijital uygulamaları daha yaygın olarak kullanmayı hedefliyoruz. Kentimizin gelişmesi, yeterince hizmet alması için çalışıyoruz. Amacımız İzmir'i planlı şekilde kalkındırmak. Bunun için de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm adımları atıyoruz” dedi.

Sahada incelemeler

Başkan Tugay, toplantının ardından ilçede hayata geçirilmesi planlanan bazı projeler için sahada incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyerek projelerin hızlandırılması için gerekli talimatları verdi.

Aşure etkinliği

CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı’nın Atıfbey Mahallesi Sevgi Yolu’nda düzenlediği aşure etkinliğine katılan Başkan Tugay, burada yurttaşlarla sohbet ederek aşure dağıttı. Başkan Tugay’a Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan da eşlik etti.