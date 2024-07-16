Alsancak’ta iki kişinin ölümüne neden olan elektrik kaçağı ile ilgili soruşturma sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklama yaptı. Haksız eleştirilere cevap vermek zorunda olduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Çok ama çok üzgünüm. İzmir’in altyapısıyla ilgili güvensizlik de beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Halk tedirginlik yaşıyor. Masum, hiçbir suçu olmayan arkadaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması lazım. İzmir’de bir daha böyle olaylar olmasın diye hizmetlerimizi en iyi noktaya taşımalıyız. Radikal değişiklikler yapmalıyız” diye konuştu.

Olayın birçok boyutta üzücü olduğunu dile getiren Başkan Cemil Tugay, "Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza borcumuz; kimin sorumluluğu varsa bunun hak ettiği cezayı alması lazım. Bu kadar süre içinde, 6 ay içinde bu kaçak nasıl fark edilmedi. Kaçak olduğunda sistemin akımı kestiği kaçak akım rölesi olması lazım. Bu nasıl yok, neden çalışmadı bilmiyoruz. Burada hatalı bir mazgal yapımı varsa bile sonrasında alana elektrik dağıtım şirketi gittiği ve çalışma yaptığı için bunu düzeltmesi gerekiyordu. Böyle bir problem olduğunu bize de bildirebilirdi. Benim mesela böyle bir şeyden hiç haberim yok” dedi.

Doğruların en kısa zamanda ortaya çıkacağını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı özlerini şöyle tamamladı: “Bu sürecin hızlı ve adil şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Eminim ki doğrular ortaya çıkacaktır. Biz de yardımcı olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Asla siyasallaştırmıyoruz, asla özel olarak hiçbir kişi ya da kurumu hedef almıyoruz. Ben kendi kurumumuz içinde bu ve benzeri durumlar için en kapsamlı özeleştiriyi yapacağımı ve kendimizde düzelteceğimiz ne varsa hepsini düzelteceğimi ifade edebilirim."