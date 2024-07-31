İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin önemli tarihi aksları içinde bulunan Basmane’de devam eden çalışmalarını değerlendirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in tarihi semti Basmane’yi gezerek bölgedeki tarihi evleri, yürütülen restorasyon projelerini inceledi. Başkan Tugay, yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Basmane girişinde bulunan Çorakkapı Camii’nden hareket ederek Konak –Kadifekale aksında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları, Oteller Sokağı’nı, eski İzmir evlerini, tarihe ışık tutan yapıları, İzmir’de doğup büyümüş ünlü isimlerin evlerini gezen Başkan Tugay’a, Basmane’nin tarihi üzerine çok sayıda yazısı ve kitabı bulunan araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi eşlik etti. Basmane’de yaşayan yurttaşlar ve Tarihi Basmane Hamamı bölgesindeki esnafla da sohbet eden Başkan Tugay, yürütecekleri çalışmalarla bölgeyi ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Basmane’nin İzmir’in kültür ve tarih hazinesi olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Burada sahip çıkmamız gereken bir hazine var. Bölgesel restorasyonlar planlamamız gerekiyor. Restorasyon ve yeniden fonksiyon kazandırma konusunda çalışacak güçlü bir ekip oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Kentin kültürel ve tarihi zenginliğini oluşturan eski yapıların korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bu bölgenin nitelikli bir yaşam alanı haline getirilmesi için elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanacağız. Sevgili Orhan Beşikçi gibi büyüklerimizin, kentimize sahip çıkan insanlarımızın da katkısını isteyeceğiz. Benim için her zaman hatırlayacağım çok özel bir gün oldu” diye konuştu.

Yaklaşık 2.5 saat süren turda Fettah Camii, Kumrulu Mescit, Abdullah Efendi Camii, Bayraktar Camii gibi eski yapılarla ilgili Beşikçi’den bilgi alan Tugay, eski İzmir evi olarak adlandırılan büyük bahçeli bir evi de inceledi. Basmane’deki tarihi çeşmelerin onarılarak kentlilerin hizmetine yeniden açılması hakkında Beşikçi ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Carfi Konağı’nı ve Sakin Mekân Agora’yı da ziyaret ederek bilgi aldı.

Araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi ise“Basmane; Antik, Helenistik, Roma, Bizans, Beylik Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerine ev sahipliği yapan ve muazzam bir kültürel birikimi olan semtimiz. Çok önemli mahalleleri var, Başkanımızla dolaştık. Daha önce başlatılmış, Basmane’ye can suyu olacak projeler var. Bıçakçı Han, Yıldız Sineması, Emniyet Oteli, Carfi Konağı karşımıza çıktı. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. İyi bir planlamayla Anafartalar Caddesi’ni eski muhteşem günlerine inşallah beraber kavuşturacağız” dedi.

Patili dostlar için eylem planı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik bütüncül bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu alanda atılacak somut adımları “Bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızla, hayvan haklarına gönül vermiş gönüllülerimizle birlikte çalışmalarımız, her zaman olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımızı yaşatmaktan yana olacaktır. Bu konuda, temel değeri ‘yaşam hakkı’ olan ve ‘tek sağlık’ anlayışını benimseyen Eylem Planı’nın hazırlıklarını sürdürmekteyiz” sözleriyle duyurdu.

Başkan Tugay’ın bu yöndeki kararının ardından Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı hazırlıkları kapsamında ilk koordinasyon toplantısı ilçe belediyelerinin veteriner hekimlerinin de katılımıyla yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, yaptığı açıklamada “Sokak hayvanlarına yönelik bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bütün tarafları ile bu konuyu ele almak istiyoruz. Herkesin bir şey söylediği bir ortamdayız. Biz daha bilimsel bir şekilde yol almak istiyoruz. Önümüzdeki süreci aşama aşama görelim ve planlayalım. Bunlar da kanıta dayalı olsun. Hayvanlarla insanların etkileşiminde, genel bir ekosistem etkileşiminde artılar ve eksiler var. Belli dengeler ve belli riskler var. Belli potansiyeller de var. Eğer biz bu mavi kürede birlikte yaşayacaksak, bunu daha iyi şekilde yapmak zorundayız. Ve birbirimizin haklarını, başta yaşama hakkı olmak üzere saygı göstererek yapmak zorundayız” dedi.