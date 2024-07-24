İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinden güç aldığının altını çizerek “Bugün de aktif olarak bizleri ziyaret etmesi ve yanımızda olması bizlere güç veriyor” dedi.

Haber Ekspres gazetesinden Tugay Kılıç’ın haberine göre, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği İzmir ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer’in ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamından ziyaret etti. Öğlen saatlerinde Egemenlik Binası’nda basına gelen Kılıçdaroğlu, Başkan Tugay ile gerçekleştirdiği toplantı basına kapalı gerçekleşti.

"Sorunsuz belediye yoktur"

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basına kapalı toplantı sonrasında şunları söyledi: “Her belediyenin olduğu gibi İzmir’in de sorunları var. Sorunsuz belediye yoktur. Ama biz sayın başkanı var olan sorunları akıllıca politikalarla çözeceğine inanıyoruz. Kendisini de hepinizin huzurunda kutluyorum ve görevinde de başarılar diliyorum.”

"Ziyaret bizi onurlandırdı"

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ağırlayan Başkan Dr. Tugay, Çetin Emeç Basın Toplantı Odası’nda gazetecilere şunları aktardı:

“Basın özgürlüğü gününüz kutlu olsun” diyerek Egemenlik Binası’ndaki bir odaya ‘Çetin Emeç Basın Toplantı Odası’ ismini vererek ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Tugay, Zaman zaman sorularınıza cevap vermek için burayı sizlerle açmış olalım. Önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu belediyemizi ziyaret etti. Ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kendisinin geçmiş dönemde yaptığı çalışmalarında hepimizin taktirini aldı ve hepimiz de müteşekkiriz kendisine. Özellikle toplumun çok farklı kesimlerle kurduğu bağlarda oluşan siyasal zemin, önümüzdeki yerel seçimlerde Genel Başkanımız Özgür Özel’in Türkiye İttifakı adını verdiği toplumsal uzlaşmanın zeminini oluşturmuş ve muhtemelen de genel seçimde de partimizin iktidar yolunu açan çalışmalardan biri olacaktır. O nedenle de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ederiz. Bugün de aktif olarak bizleri ziyaret etmesi ve yanımızda olması bizlere güç veriyor.”

"Sıkıntıların atlatıldığı bir iktidarı hayal ediyoruz"

Başkan Tugay, iktidar olmayı hedeflediklerini belirterek şunları aktardı:

“Türkiye’nin sıkıntıları çok olduğu bir dönemdeyiz ve sıkıntıların atlatıldığı bir iktidarı hayal ediyoruz. Bizim gözümüzde bu iktidar CHP iktidarıdır. İktidar için en çok gerekli olan şey ise birlik ve beraberliktir. Eski ve eni genel başkanımız, milletvekillerimiz, parti başkanlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte olmalı ve ortak ruhla hareket etmeliyiz. İhtiyaç duyduğumuz her şey partimizde var. CHP ise en demokrat partidir. İçerisinde fikri olarak çok farklı düşüncelere sahip insanlar olsa da onlar bu farklılıkları ayrıştırmalar dönüştürmüyorlar. Onlar olması gereken yerlerde dile getiriliyor. Nihayetinde hedef ortak iktidar olmaktır. Herkes ama herkes sadece iktidar olmaya odaklanmalı ve ürerine düşeni de yapmalı. Bu çerçevede ise zenginlik olarak görüyoruz ve tüm değerlerimize de sahip çıkıyoruz. Ben bugünkü ziyaretten çok mutlu oldum. Kemal Kılıçdaroğlu’na tekrar teşekkür ediyorum.”