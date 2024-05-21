Türk siyasetçi, doktor ve 2024’ten beri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay, halk arasında tanınan bir isim haline geldi. Peki, Cemil Tugay kimdir ve nerelidir? İşte detaylar…

Cemil Tugay’ın hayatı ve kariyeri

Cemil Tugay, 13 Haziran 1967’de Van’da doğdu. Babası öğretmen, annesi ev hanımıdır. 1989’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi ihtisası yaptı. İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyeliği, Türk Tabipleri Birliği Kol Başkanlığı, Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Siyasi kariyeri

Tugay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karşıyaka Belediye Başkanlığı için CHP’den aday olmuş; seçimi yüzde 70,85’lik bir oranla kazanmıştır. 29 Ocak 2024 tarihinde yerel seçimlerde CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu ve seçimi kazandı. 5 Nisan 2024’te mazbatasını alarak göreve başladı.

Cemil Tugay'ın kişisel hayatı

Tugay evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Karşıyaka taraftarıdır.