İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Tugay, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “CHP içinde dedikodu üreten bir mekanizma var. Ancak bunları ciddiye almıyorum” dedi.

Bakanlarla görüşme nedenini anlattı

Tugay, son dönemde AK Partili siyasetçiler ve bakanlarla yaptığı görüşmelere ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. “Almanya’da ya da Fransa’da bir belediye başkanının bakanla görüşmesi normal karşılanır,” diyen Tugay, Türkiye’de bu durumun gereksiz biçimde siyasileştirildiğini belirtti.

“Ben şehrime hizmet getirmek, sorunlara çözüm bulmak için bakanlarla görüşüyorum. Maliye Bakanı ile yaptığım görüşme sonrası bazı çevrelerce ‘parti değiştirecek’ yorumları yapıldı. Bu tamamen yanlış bir algı. Görüşmelerimizde vergi borçlarımızı, kredi başvurularımızı gündeme getiriyoruz,” dedi.

“Belediye başkanları kısıtlanmamalı”

Belediyelerin mali kaynaklarının kısıtlanmasına da değinen Tugay, muhalefet belediyelerinin zorluklarla karşılaştığını belirtti. “SGK borçlarının kaynağından kesilmesi belediyeleri zor durumda bırakıyor. Bu yaklaşım demokrasimize zarar verir. Biz siyaset yaparken ülkemize hizmet için çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Partide dedikodu üreten mekanizma var”

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları reddeden Tugay, söylentilerin CHP içindeki bazı çevrelerden yayıldığını öne sürdü:

“CHP Genel Merkezi’nden olumsuz bir tepki almadım, tam tersine haklı olduğumu söyleyenler oldu. Ancak partide dedikodu üreten bir mekanizma var. CHP maskesi takanlar ya da iyi niyetli olmayanlar olabilir. Ama bunları ciddiye almıyorum. Benim öyle bir durumum olamaz. CHP’de inanarak siyaset yapıyorum.”