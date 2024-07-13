İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti etkisi altına alan yoğun yağış ve yıldırımlar nedeniyle tüm ekiplerini seferber etti. Şehrin bazı bölgeleri kısa sürede 35 kg’a varan yağış alırken, birçok noktaya yıldırım düştü. Belediye Başkanı Cemil Tugay, olay yerlerinde incelemelerde bulunarak beklenmeyen yağışın yarattığı hasarların kontrol altına alındığını belirtti. Tugay, hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili derin üzüntüsünü dile getirerek, "Her şey telafi olur ama yaşam kaybının telafisi olmuyor" dedi.

Alsancakta elektrik akımına kapılan iki kişi vefat etti

İzmir’de yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve peş peşe düşen yıldırımlar, kentte büyük sıkıntılara yol açtı. Alsancak'ta elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

En çok etkilenen ilçe Bayraklı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yağışlardan en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu. Tugay’a Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse ve mahalle muhtarları eşlik etti. Başkan Tugay, Bayraklı Sevgi Yolu’ndaki esnafı ziyaret edip su baskınlarının en yoğun yaşandığı bölgelerde mağdurlarla bir araya gelerek, kapsamlı bir hasar tespit çalışması yapılması için talimat verdi.

"Yaz ayında böyle bir yağmur beklenmedik"

Başkan Tugay, “Bugün Bayraklı, Konak ve kentin birkaç farklı noktasında yoğun yağışa bağlı su baskınları oluştu. Bu bölgelerde daha önce de su baskınları yaşanmıştı ve yeni kanal çalışmaları planlanmıştı. Ancak yazın bu ayında böyle yoğun bir yağış beklenmiyordu. Ekiplerimiz sahada 1200 personelle her yere müdahale etti. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bundan sonrası için gerekeni yapacağız” dedi.

"Her şey telafi olur ama yaşam kaybının telafisi olmuyor"

Hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili konuşan Başkan Tugay, “Alsancak’ta elektrik kaçağına bağlı olduğunu öğrendiğimiz bir olayda iki genç vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu bizi çok üzdü. Her şey telafi olur ama yaşam kaybının telafisi olmuyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir ekipleri canla başla mücadele etti

Bayraklı’ya 34,9 kg, Bayındır’a 17,6 kg, Ödemiş’e 17,3 kg, Konak’a 16,9 kg yağış düştü. İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile İZBETON ekipleri, 1200 personel ve 500’ün üzerinde araçla sorunlu bölgelere müdahale etti. İZBAN, Metro ve Tramvay hatlarına ağaç devrilmesi nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Peş peşe düşen yıldırımlar, çağrı merkezlerine onlarca yangın, ağaç devrilmesi ve elektrik kesintisi ihbarı yapılmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, su çekme, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürüttü.

Deniz suyu seviyesinde yükselme

Özellikle kıyı kesimlerinde deniz suyu seviyesinin yükselmesi olumsuzluklara yol açtı. Kurak yaz mevsiminde biriken atıklar, ilk yağmurla birlikte yağmur suyu ızgaralarını tıkadı ve altyapı çalışmaları sırasında oluşan hafriyatın da tıkanmalara neden olduğu belirtildi.