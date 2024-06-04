Bu görevden büyük onur duyduğunu belirten Başkan Tugay, “Önümüzdeki iki yıl boyunca en çok iklim krizi konusunda aksiyon almaya, eylem planları ortaya koymaya ve sizleri dayanışma içerisinde olmaya davet edeceğim” dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 41. Olağan Meclis Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 45 belediye başkanı ve 200 meclis üyesinin katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Birlik Başkanı olarak seçildi.

Toplantıda ev sahibi olarak konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 yılı aşkın bir süre önce başlattığı sağlıklı şehirler hareketinin Türkiye’deki temsilcisinin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin olduğunu hatırlattı. Bozbey, “Şu anda 139 üye belediyeye ulaşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, yerel yöneticilerimizin destek ve katkılarıyla ülkemizin en güçlü birliklerinden biri haline gelmiştir. Birliğimiz’e önceki dönemlerde katkı sağlayan tüm başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlik Başkanı seçilen Cemil Tugay’a da yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

Tugay: İklim krizine yönelik çalışacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve SKB Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni dönemin Türkiye’ye, birliğe hayırlı olmasını diledi. İklim krizinin tüm insanlığı tehdit ettiğini söyleyen Başkan Cemil Tugay, “Bireysel sağlığı, toplum sağlığını, yaşam koşullarımızı en fazla iklim krizi tehdit ediyor İklim krizine karşı yerel eylem planlarının olması gerekiyor. Bana verilen bu onurlu görevin gereği olarak önümüzdeki iki yıl boyunca en çok iklim krizi konusunda aksiyon almaya, eylem planları ortaya koymaya ve sizleri dayanışma içerisinde olmaya davet edeceğim. Gittikçe yaygınlaşan bazı sağlık problemleri üzerine çalışma grupları kuracağız. Beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni yönetim şekillendi

Toplantıda ayrıca birliğin Birinci Başkanvekilliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İkinci Başkanvekilliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir seçildi. Encümen üyelikleri Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahit Çervatoğlu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Mersin Yenişehir Belediyesi meclis üyesi Hülya Günel seçildi. Katip üyeliklerine Karşıyaka Belediyesi Meclis üyesi Nilüfer Bakoğlu ve Akçadağ Belediyesi Meclis üyesi Yasin Demir seçildi. Ayrıca İzmir’in Tire ve Torbalı belediyeleri de birliğe katıldı.

Birlik hakkında

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve gelişen “Sağlıklı Şehirler” hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için 10 kurucu belediyenin girişimi ile (Bursa, Yalova, Van, Kadıköy, Afyonkarahisar, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale) 2005 yılında kuruldu. Sağlıklı Şehirler Ağı günümüzde 5 bölgede 1400 şehrin/belediyenin içinde bulunduğu güçlü bir ağa dönüştü. Avrupa Bölgesinde yer alan 27 ülke ve 100 şehrin/belediyenin içinde bulunduğu ağı ülkemiz adına Sağlıklı Kentler Birliği temsil ediyor. Türkiye’de birliğe bağlı 139 üye belediye bulunuyor.

“Sağlıklı Şehirler” kavramını benimsetmek üzerine çalışmalarını sürdüren birlik, “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” sloganıyla kent sağlığını ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, uluslararası kongreler, yarışmalar, ödül törenleri ve farkındalık çalışmaları düzenleyerek üye belediyeleri bir araya getirir. Birlik, kentlerin sağlık göstergelerini tanımlayarak üye belediyelerin şehir sağlık profili ve kentsel karbon ayakizi envanteri hazırlamalarına danışmanlık yapar. Üye belediyelerin kent içi ve kentler arası eşitsizlikleri azaltmaya yönelik çalışmalarına rehberlik eder. Her yıl Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenleyerek üye belediyelerin projelerini değerlendirir ve ödüllendirir. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili uluslararası örnekleri üye belediyeleri ile paylaşır. Kuruluşundan bu yana Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın üyesi olan birlik, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı içinde güçlü ve etkin bir şekilde temsil edilir. Birliğe üye belediyeler ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye kentler arasında diyalog ve iş birliğini artırır, uluslararası düzeyde temsil edilebilmelerini sağlar ve ortak ihtiyaçların çözümünde güç birliği oluşturur. Sağlıklı Kentler Birliği’nin bir önceki başkanlığını eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı.