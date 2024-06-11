Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde TCDD'nin İZBAN'ın ray kullanım bedeline yaptığı 3,5 kat artışa tepki gösterdi. Halka yük olmamak için toplu ulaşım tarifelerini artırmadıklarını belirten Tugay, "TCDD de bu ortamda İZBAN’ın borç yükünün artmaması için fedakarlık yapmalı" dedi.



Başkan Tugay, İZBAN'ın TCDD ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığı olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde ekonomik kriz yaşanırken, biz vatandaşın ulaşım masraflarını artırmamayı tercih ederken, elektrik fiyatları arttı, açıklanan resmi enflasyonun da üzerinde raylardan kira alındı. Bunu da TCDD yaptı değil mi? Bu İZBAN niye zarar ediyor diyenler vardır diye özellikle bu konuya dikkat çekmek istedim" şeklinde konuştu.

Elektrik ve ray kiralamasından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TCDD’ye 911 milyon TL'nin üzerinde borcu olduğuna dikkat çeken Başkan Tugay, "Bizi niye bu kadar borçlandırıyorsunuz?" diye sordu. Tugay, TCDD'nin İZBAN'ın borç yükünü artıran fahiş zamlarının önemli bir neden olduğunu ifade etti.

"AK Parti İl Başkanı’na gideceğim, dosyam hazır"

Bu olumsuzlukların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, "AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya gideceğim. Bunları anlatacağım. Çözüm için desteğini isteyeceğim. İZBAN, TCDD’nin bu tavrıyla belini doğrultamaz. TCDD yılda yüzde 350 zam yapamaz. Bunda manipülasyon falan yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında önemli gündem maddeleri tartışıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yönetiminin, İZBAN'ın ray kullanım bedeline yaptığı zam tartışıldı. Başkan Tugay, meclis üyelerine TCDD'nin zam kararını sorguladı.

Toplantıda, İZBAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Alev, meclis üyelerini bilgilendirici bir sunum yaptı. Alev, İZBAN'ın güncellenmesi gereken altyapı sorunlarına dikkat çekti.

Başkan Tugay, Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkımından geri dönülmesi ve güçlendirme yönteminin seçilmesi ile ilgili süreç hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Tugay, sürecin detaylarını ve karar alma sürecini anlattı.