İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi’nin kirlenmesine karşı denetim yetkisi taleplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedilmesini, “Bu tavır ya birilerini kollamak ya da siyasi rant sağlamak anlamına geliyor” sözleriyle değerlendirdi.

“Bakanlık görevini yerine getirmiyor”

Başkan Tugay, İzmir Körfezi’nde kirlilikle mücadelede belediyenin denetim yetkisi talebine ret cevabı veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Tugay, “Belediyenin bu yetkiyi üstlenmesi bakanlığın iş yükünü hafifletirdi. Ret cevabının arkasında ya uygunsuzlukları koruma ya da siyasi hesaplar yatıyor” dedi.

“Körfez’i kirleten unsurların takipçisiyiz”

Başkan Tugay, denetim yetkisi verilmemesine rağmen İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili takiplerini sürdüreceklerini vurguladı. Sanayi kuruluşlarının, yük gemilerinin ve tersanelerin Körfez’e verdiği zararın farkında olduklarını belirten Tugay, bu sorunların denetimle çözülmesi gerektiğini söyledi. Gediz Nehri’nin Körfez’e boşalan derelerle birlikte ciddi bir kirlilik sebebi olduğunu hatırlattı.

Hızlı iyileşme süreci görülüyor

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki işlerini eksiksiz yaptığını ve Körfez’de gözle görülür bir düzelme olduğunu ifade etti. Ancak merkezi hükümetin ve bakanlığın denetim görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle bu düzelmenin istenen seviyeye ulaşamadığını kaydetti.

“Türkiye genelinde bakanlık yetersiz”

Başkan Tugay, yalnızca İzmir’de değil, Türkiye genelinde çevre sorunlarının bakanlık tarafından yeterince ele alınmadığını belirtti. Örnek olarak Marmara Denizi’ndeki müsilaj, Ergene Nehri’nin kirliliği ve Sivas Güzelyurt’taki siyanür havuzu patlamasını gösterdi. Tugay, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye’nin hiçbir yerinde görevini yapmıyor. Belki bu alandaki tüm yetkilerin, çevre konularında daha uzmanlaşmış bir bakanlığa devredilmesi gereklidir” dedi.

“Körfez için mücadelemiz sürecek”

Başkan Tugay, denetim yetkisi olmasa bile İzmir Körfezi’nin temizliği için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kirliliğin takipçisi olacaklarını ve tespit edilen her sorun için kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı. Merkezi hükümetin desteği olmadan da Körfez’e sahip çıkmayı sürdüreceklerini vurguladı.