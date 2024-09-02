İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangınları söndürme konusundaki yetersizliklerini kabul etti. Ancak Tugay, gelecekteki yangınlarla mücadelede daha etkili olabilmek için yeni teknolojik araçlar satın aldıklarını ve insansız yangın söndürme sistemleri için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, son dönemde İzmir'in çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, yangınları söndürme konusunda belediye olarak yetersiz kaldıklarını kabul ettiğini belirterek, "Ben bu görevi isteyerek ve talep ederek geldim. Beni buraya getiren, duyduğum sevgi ve saygıdır. Yangını söndürme konusunda yetersiz kaldık, bunu kabul ediyorum" dedi.

"Yarın bir yangın çıktığında yardım etmeyecek misiniz?"

Tugay, yerleşim yerlerini saran yangınları söndürmenin belediyenin sorumluluğunda olduğunu, ancak orman yangınlarının Orman Bölge Müdürlüğü'nün görev alanına girdiğini vurguladı. Yangınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çeken Tugay, "Fakat orman bölge müdürlüğü ile iş birliği yaparak yeni araçlar aldık. Bazı robotik, insansız, uzaktan kumandalı yangın söndürme araçları almak üzere başvuru yaptık" diye konuştu. Tugay, bu teknolojilerin yangınlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Yangın söndürme araçlarına yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla yeni yangın söndürme araçları satın aldı. Tugay, bu araçların, yangınlara daha etkili müdahale edebilmek için büyük bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca, robotik ve insansız yangın söndürme araçları için yapılan başvuruların, gelecekteki yangınlarla mücadelede önemli bir rol oynayacağını söyledi. Bu araçlar, yangınların yoğun olduğu alanlara insan müdahalesine gerek kalmadan hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

Geleceğe yönelik stratejiler

Tugay, İzmir’in orman yangınlarına karşı daha dirençli hale gelmesi için gerekli tüm adımları attıklarını ve bu konuda Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti. Tugay, "Biz yerleşim yerlerini saran yangınları söndürmekle yükümlüyüz; orman yangınlarıyla değil" diyerek, yetki alanlarını belirtti. Ancak Tugay, belediye olarak yangınlarla mücadele konusunda sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.