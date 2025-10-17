Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi, büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kongrede yaptığı açıklamada, CHP’nin yeni yönetiminin partide tazelenme ve umut mesajı verdiğini söyledi. Tugay, kongrenin demokratik bir şölen havasında geçtiğini vurgulayarak Çağatay Güç’ün adaylığını desteklediğini ifade etti.

Tugay: “Tazelenmiş Her Yönetim Yeni Bir Başlangıçtır”

Tugay, kongreyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Tazelenmiş her yönetim bizim için yeni bir başlangıç, yeni bir umut. Çağatay’ı çok yakından tanıdığımız için ayrıca bir heyecan duyuyoruz. Bugün de burada bir bayram, bir şölen yaşıyoruz. Çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. İyi olacak. Çok daha fazla çalışarak, çok daha büyük hedefler koyarak, önümüzdeki günlere yürüyeceğiz. Şehrimize, partimize ve tüm partililerimize şimdiden hayırlı olsun.” CHP İzmir İl Kongresi’nde blok liste kararı oy çokluğuyla kabul edildi İçeriği Görüntüle

Tugay, partililere birlik ve beraberlik mesajı verirken, yeni yönetimin İzmir ve CHP için önemli bir ivme sağlayacağını belirtti.

Uzlaşı ve Birlik Mesajı

Kongre öncesinde bazı kulis bilgilerinde, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun delegeleri arayarak “Başka aday çıkacak mı?” diye sorduğu iddia edilmişti. Tugay, bu iddialara değinerek:

“Bunun doğru olduğundan pek emin değilim. Böyle bir telefon olduysa da galiba başarılı olamamış. Genel Başkanımızın bizden beklediği birlik, beraberlik ve uzlaşı ortamını sağlamak için delegelerimizin gerekli duyarlılığı göstereceğini düşünüyorum.”

ifadelerini kullandı. Tugay, partililerin yeni yönetimin etrafında kenetlenmesi ve sürecin demokratik bir şekilde ilerlemesini temenni etti.