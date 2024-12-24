CHP'li Cemil Tugay, AK Parti'ye katılacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, söz konusu iddialara sert bir açıklama yaptı.

CHP'li Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiş ve yüzde 48 oy oranı ile zafer kazanmıştı. Son günlerde, Tugay’ın AK Parti'ye katılacağına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Bu söylentilerin ardından Tugay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

"Saçma Sapan Bir İftiraya Dönüştü"

Tugay, iddialara karşı verdiği tepkiyi şu şekilde dile getirdi: "Bugüne kadar her türlü iftiraya maruz kaldım, ancak bu kadar saçma bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum." İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bu tarz söylentilerin, özellikle algı oluşturmak amacıyla ortaya atıldığını belirterek, kendisine yönelik yapılan bu tür saldırıların amacını eleştirdi.

Cumhuriyet Değerlerine Bağlılığını Sürdürdü

Tugay, açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini savunmaya devam edeceğini vurguladı. "Cumhuriyet değerleri, demokrasi, adalet ve laiklik benim için her zaman ön planda olacak. Bugün olduğu gibi, yarın da bu değerler uğruna mücadeleme devam edeceğim," diyen Tugay, partisine olan sadakatini yineledi.

"Döneklik Başkalarına, Mücadele Bize"

Son olarak Tugay, "Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize" diyerek, partisine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu açıklama, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ve CHP'nin çizgisinden ayrılmayacağını net bir şekilde gösterdi.