İzmir’in Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından üretilen ve yapay tatlandırıcılara alternatif olan sıfır kalorili şeker otunun tanıtımı, Bademler Sanat Köyü’nde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu etkinlikte şeker otunun üretimi, pazarlanması ve yeni ürün geliştirilmesine destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Doğal bir tatlandırıcı

Stevia, Japonya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde gıda katkısı olarak yaygın biçimde kullanılıyor. İzmir’de üretimi desteklenen bu bitkinin tanıtımında, şeker otunun sıfır kalorili olması ve yapay tatlandırıcılara güçlü bir alternatif sunması vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projeye verdiği desteğin yanı sıra, şeker otunun Türkiye genelindeki üretim çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

"Sağlıklı ve tatlı bir alternatif"

Yaşar Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç, şeker otunun 300 kat daha tatlı olmasına rağmen sıfır kaloriye sahip olduğunu ve diyabet hastalarına önerildiğini belirtti. Stevia'nın nörolojik veya böbrek sorunlarına yol açmadığını vurgulayan Genç, bu bitkinin Türkiye'de de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları anlattı.

Şeker otu üretiminde büyük hedefler

Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin kurucu üyesi Gıda Mühendisi Prof. Dr. Işık Şahbaz, şeker otunun hijyenik koşullarda üretilmesi gerektiğini ve bu konuda yeni tesisler kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Kooperatifin 2021 yılında kurulduğunu ve stevia üretiminde daha da ileriye gitmek için çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Etkinlik kapsamında Yaşar Üniversitesi Uygulama Mutfağı tarafından stevia kullanılarak hazırlanan tatlıların tadımı yapıldı. Şef Selin Güloğlu’nun hazırladığı tatlılar, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Şeker otu stevia nedir?

Güney Amerika kökenli stevia, doğal bir tatlandırıcıdır. Lif içeriği yüksek ve ısıya dayanıklı olan bu bitki, şeker tüketimini azaltmak isteyenler için sağlıklı bir alternatiftir. Kalori değeri düşük olduğu için son yıllarda dünya genelinde tercih edilmektedir.