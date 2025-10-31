İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin açılışında yeni yılda suya zam yapılmayacağını açıkladı. Taban kullanım miktarının da artırılacağını belirten Tugay, vatandaşların temel su ihtiyacını düşük fiyattan karşılamasını sağlayacaklarını duyurdu.

Suya zam yok

Cemil Tugay, ocak ayında yeni bütçelerle birlikte devreye girecek tarifelerde suya zam yapılmayacağını açıkladı. Tugay, “Her yer zam yapacak ama biz zam yapmayacağız. Su fiyatı aynı kalacak” dedi.

Taban kullanım miktarı artırılacak

Başkan, 0-4 metreküplük taban kullanım miktarının artırılacağını belirterek, “Bu miktarı belki 6, belki 8 hatta 9 metreküpe çıkaracağız. Bu şekilde temel su ihtiyacını en düşük fiyattan karşılamalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara nefes aldıracak

Tugay, uygulamanın İzmirlilere ekonomik açıdan nefes aldıracağını vurguladı ve hizmete engel olmaya çalışanlara yönelik sert mesajlar verdi. “Kim ki bizim hizmet etmemize engel oluyorsa, İzmirlilere kötülük yapma amacıyla hareket ediyorsa Allah onun ayaklarını birbirine dolaştırsın” dedi.