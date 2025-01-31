İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede hayata geçirilecek projeleri açıkladı. Tanzim satış modelinden troleybüse, kentsel dönüşümden atık yönetimine kadar birçok müjde veren Tugay, Karşıyaka’nın pilot bölge olacağını söyledi.

Yeni tanzim satış noktaları

Başkan Cemil Tugay, yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için eski Tansaş modeline benzer bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tanzim satış mağazaları ile üreticiden doğrudan alınan ürünlerin halka yüzde 20-25 daha uygun fiyatla sunulacağını ifade eden Tugay, mağazalar için yer belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Karşıyaka'da depreme karşı yeni çalışmalar başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depreme dirençli kent çalışmaları kapsamında Karşıyaka’da mikrobölgeleme ve yapı envanter çalışmalarına başlanacağını belirten Tugay, riskli binalarla ilgili bina sahiplerinin bilgilendirileceğini ve dönüşüm sürecinin hızlandırılacağını söyledi. "Kimseyi mağdur etmeden, yüksek riskli binaların dönüşümünü kolaylaştıracağız" dedi.

İlk troleybüs hattı Karşıyaka'da olacak

İzmir’de çevreci ulaşım hedefleri doğrultusunda troleybüs sistemini devreye alacaklarını duyuran Tugay, ilk hattın Karşıyaka’da hizmete gireceğini açıkladı. Yeni nesil troleybüslerin konforlu, yüksek kapasiteli ve çevre dostu olduğunu belirten Başkan, sistemin başarılı olması durumunda İzmir’in diğer bölgelerine de yayılacağını söyledi.

Fransa modeli atık yönetimi geliyor

Çöp ayrıştırma sistemine geçileceğini açıklayan Başkan Tugay, Fransa, İsviçre ve Almanya’da olduğu gibi evde çöp ayrıştırmanın İzmir’de zorunlu hale getirileceğini belirtti. Böylece geri dönüştürülmeyen çöp miktarının sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Kent Ormanı için düzenleme yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğuna geçen Karşıyaka Kent Ormanı’nda düzenleme çalışmalarına başlanacağını aktaran Tugay, ormanın daha verimli kullanılması için gerekli iyileştirmelerin yapılacağını ifade etti. Karşıyaka'nın İzmir için pilot bölge olacağını belirten Başkan Cemil Tugay, çevreci ulaşım, kentsel dönüşüm ve ekonomik projelerle ilçeyi dönüştürmeye kararlı olduklarını vurguladı.