İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaklaşan kongre ve kurultay süreciyle ilgili GÜNDEME BAKIŞ aracılığıyla önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, “Kongreler ve kurultay zamanındayız, böyle bir dönemde İzmir’de benim siyasi güç sahibi olmamdan ölesiye korkan bir grup var” ifadeleriyle kendisine yönelik operasyon yapıldığını dile getirdi.

Tugay, söz konusu söylentilerin CHP içinde kendisine karşı olan bir grup tarafından kasıtlı şekilde yayıldığını belirterek, “Amaç; partilileri benden soğutmak, CHP örgütünün kafasında benimle ilgili şüpheler doğurmak. Çok kasıtlı, bilinçli, yapılan bir saldırı bu” dedi.

Siyasi duruşunun ve kişiliğinin net olduğunu vurgulayan Tugay, “Benim siyasi çizgim, insani çizgim, bakışım belli. Ben her şeyden önce görev insanıyım, CHP bana bu dönemde Büyükşehir Belediyesi Adaylığı görevini verdi, o adaylıkla toplum bana onay verdi, belediye başkanı yaptı. Benim bu görevi başarıyla yapmam lazım. Bu görev için de, hayatım boyunca bugüne kadar ki siyasi duruşumda bir gram değişme olmayacak. Ben ülkesine bağlı, milliyetçi, Atatürkçü bir insanım. CHP ilkelerine bağlı bir insanım. Laiklik benim için önemlidir. Demokrasiye, hukuka, insan haklarına inanan bir insanım. Bu çerçevede siyasi olarak neysem devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Bakanlıklar nezdinde yapılan görüşmelerin İzmir’e hizmet amacı taşıdığını belirten Tugay, “Belediyenin yapacağı bazı işler ve kararlarda üst makamların onayları gerekiyor, onlar onaylamadıkça sorunu çözemiyoruz. Çöp tesisi yapmak istiyoruz, Bakanlık onaylamadıkça yapamıyoruz. Bunun gibi birçok konu var Bakanlıklara, Ankara'ya bağlı. Buralarda bizim siyaset yapıp kutuplaşmamız, insanlarla devamlı tartışmalı, düşmanca ilişki içinde olmamız İzmir’e kötülük olur. Bir diyalog içinde olmalıyız, burada yanlış görmüyorum. Bu bir insanın siyasi görüşünü değiştirdiği anlamına gelmez. Başka türlü iyi belediye başkanlığı yapamazsınız. CHP’nin bir sürü belediye başkanı bugün Ankara’da, Bakanlıklarda, mecliste… Bürokrasi odalarında işini çözmek için çaba gösteriyor, işini yapıyor” dedi.

Kongre sürecine dair değerlendirmelerde de bulunan Tugay, “Kongreler ve kurultay zamanındayız, böyle bir dönemde İzmir’de benim siyasi güç sahibi olmamdan ölesiye korkan bir grup var. Onların korkusu bu. Merak etmesinler, sözünün eri bir insanım, karışmayacağım dedim. Örgüt karar verecek buna, örgüt kimin daha haklı, kimin daha haksız olduğuna karar verecek. Diliyorum örgüt bu insanlara büyük ders verecek, çünkü yıllardır ayak oyunlarıyla partiyi dizayn etmeye çalışıyorlar, yıllardır birileri dayatılıyor, o dayattıkları kişinin örgüt tarafından onaylanmasını bekliyorlar. Biz 600 il delegesinin sadece 200 tanesinin oyunu alarak seçilen il başkanları biliyoruz geçmişte. Bu günlerin geride kalması lazım. Örgütün gerçekten sevdiği, desteklediği insanların başkan olması, lazım ki onlar da bizi bir yere taşıyabilsinler” şeklinde konuştu.

Tek liste taleplerine ilişkin Tugay, “Demokrasinin gereğidir yarış, burada eğer etik dışı müdahalelerle bu sürece karışılmazsa yarış olması gayet doğal. Görüyorum, duyuyorum, bazı arkadaşlarımız ne yazık ki etik dışı müdahaleleri yapmaya kararlı görünüyorlar. Ben olmayacağım bu işin içinde. Örgütün de bu seçimde adaletli davranmasını ve hak eden insanları bir yere getirmesini bekliyorum” dedi.

Cezaevinde bulunan il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun adaylığına dair soruya ise Tugay, “Bu kendi kararı, aday olup olmama kararını kendi verecek, onu il başkanı yapıp yapmama kararını da örgüt verecek. Her CHP üyesi gibi, onun da tabi ki aday olma hakkı var. Cezaevinde olan bir il başkanı olduğu için bir mağduriyet söz konusu, bu konuyla ilgili değerlendirmeyi önce genel merkez, sonra parti örgütü yapacaktır” yanıtını verdi.

Son olarak parti örgütüne çağrıda bulunan Tugay, “Parti örgütünün partiye sahip çıksın... Gerçekten CHP Cumhuriyeti kuran, Türkiye’nin bugüne kadar ki çizgisinde önemli roller üstlenmiş bir parti, demokrasiye geçişi sağlayan, darbelere direnen partidir. Kıbrıs Savaşı gibi ulusal meselelerde dimdik durmuş bir partidir. Ben CHP’yi Cumhuriyetin vicdanı olarak görüyorum. CHP’yi kendi kişisel emellerine alet etmek isteyenler oldu, bugün de böyle çabalar içinde olanlar olabilir, bunlara karşı kurucumuzun yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinde Cumhuriyetin ilkelerine sadık, o ruha sahip olduğuna emin olduğum parti örgütümüzün yine bu ruhu taşıyan insanları kendisine ilçe başkanı, il başkanı, yönetici yapmasını diliyorum” dedi.