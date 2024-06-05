Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren yasa teklifi, hayvan hakları savunucularının ve kamuoyunun tepkisiyle karşılaştı. AK Parti, bu tepkiler üzerine teklifi Meclis'e sunmaktan vazgeçti ve muhalefet partileriyle görüşmeler yaparak teklifi yeniden düzenlemeye karar verdi.

Yasa teklifinin gerekçesi olarak, son 2 yılda sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 100'e yakın yurttaşın hayatını kaybetmesi ve çok sayıda yaralanma vakası gösteriliyor. Hayvan nüfusunun kontrol altına alınamaması ve hayvanların "hayati tehlike" oluşturması da düzenlemenin gündeme gelmesinde etkili oldu.

İlk yasa tasarısı nasıldı?

AKP'nin ilk taslağında, sahipsiz köpeklerin barınaklarda toplanması, fotoğraflarının internet sitesinde yayınlanması ve sahiplendirilmesi öneriliyordu. Sahiplenilmeyen köpeklerin ise uyutulması öngörülüyordu. Sahiplenilen köpeklerin kısırlaştırılması, dijital kimliklendirme ile izlenmesi ve hayvanını sokağa terk edenlere para cezalarının artırılması da teklifte yer alıyordu.

Teklife dair son durum ne?

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, muhalefet partileriyle ve farklı kesimlerle görüşmeler yapacaklarını açıkladı. Teklifin henüz kesinleşmediğini ve toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin alınacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yasa hakkında nasıl konuştu?

Haber Ekspres Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Cemşl Tugay, sokak köpeklerine karşı sunulan yasa tasarısı hakkındaki düşüncelerini ve izleyeceği yolu aktardı.

Tugay,

"Hayvanların diğer canlılara ve insanlara zarar vermek için aç kalmış olması lazım. Sürüleşmiş ve vahşileşmiş olması lazım. Bir insan bir insana saldırdığı zaman bütün insanları öldürelim demiyoruz. Bir köpek bir insana saldırdığı zaman tamamını öldürmek istiyoruz. Üstelik köpek dediğin aklı olan muhakeme yeteneği olan bir canlı değil. Suç ehliyeti olan bir şey değil. Köpek aç kalır, şiddet görür veya korkar ondan sonra saldırganlaşır. Ve bazı insanlar da saldırgan olarak eğitiyorlar onları. Olmaması lazım doğru. Eğitimi olmayan hiçbir hayvanın sokakta gezmemesi lazım. Hastalıkları ile ilgili çalışmaların yapılması lazım. Bunlar doğru fakat bütün köpekleri uyutalım ne? Bu insanları yanlış teşvik eden bir düşünce. Biz belediye başkanı arkadaşlarla toplandık, ve konuştuk. Bizde hiç kimse sokak köpeklerinin toplatılması gerektiği görüşünde değil. Ayrıca ortak bir eylem planı için çalışıyoruz. Veteriner İşleri Müdürleri toplandı ve önümüzdeki süreçte bir eylem planı ile gelecekler. Bu hususta toplu hareket edeceğiz. Bununla birlikte yoğun bir kısırlaştırma çalışması, barınakların iyileştirilmesi hayvanların beslenmeleri ile ilgili çalışmalarımız olacak. Öldürmeyeceğiz."

şeklinde konuştu.