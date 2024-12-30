Başkan Dr. Cemil Tugay, yeni yılın ilk mesaisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli birimlerinden biri olan Yapı İşleri Dairesi’nin çalışanlarıyla bir araya geldi. Yeni yıla dair umut dolu mesajlar paylaşıldı.

“Biz kocaman bir aileyiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Turan’daki şantiyede düzenlenen yeni yıl kahvaltısında Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle buluştu. Kahvaltıya, Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık da eşlik etti.

Başkan Tugay, konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir aile olduğunu vurgulayarak, “Evimizden çok iş yerimizde vakit geçiriyoruz. Hepimiz bir takımın parçasıyız. İçimizdeki olumsuzlukları düzeltmek, emeklerimizi şehre en iyi şekilde yansıtmak için dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

“Her çalışan çok değerlidir”

Başkan Tugay, belediyenin her çalışanın özverisiyle büyük başarılara imza attığını belirtti. Tugay, “İzmir bizim göz bebeğimiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her bir çalışanı, şehre verdiği emekle çok kıymetlidir. Dayanışma ve özveriyle çalışarak bu güzel kenti daha iyi hale getirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Tugay, 2025 yılının mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileyerek, “İzmir halkı size müteşekkirdir. Birlikte daha büyük işlere imza atacağız” dedi.

Yapı İşleri’nin önemi vurgulandı

Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Yapı İşleri Dairesi’nin belediyenin görünen yüzü olduğunu ifade ederek, bu sorumlulukla çalıştıklarını söyledi. Daire Başkanı Onur Açık ise, personelin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti ve Başkan Tugay’a teşekkür etti.