Bu yazacağım yazı tabi ki toplumu ilgilendiriyor ama daha çok İzmirli gazetecileri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ilgilendiriyor.

Karne Medya Grubu Başkanı Eyüphan Gündoğdu, EGE TV ’deki canlı yayında İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin çıkardığı 9 Eylül Gazetesi’nin satılmak istendiğini söyleyince kıyamet koptu.

Cemiyet Başkanı Dilek Gappi önce, “Yok öyle bir şey. Gazeteyi satmıyoruz, Basın İlan Haklarını satıyoruz” diye açıklama yaptı, sonra da bana özelden yazarak, “Kapalı toplantılarda konuşulanları dışarıya taşıdığım” iddiasıyla adapsız olmakla suçladı.

Öncelikle yaptığı itiraf için teşekkür ediyorum adaplı Dilek Gappi’ye.

Demek ki kapalı toplantılar yapılıyor ve burada konuşulanların dışarıya asla çıkmaması gerekiyormuş.

Cemiyet üyelerinin bu toplantıda neler konuşulduğunu bilmesi gerekmiyormuş.

Bu itirafı bende yazılı olarak saklı.

İsteyen cemiyet üyesi arkadaşıma hemen yollarım.

Ben o toplantılara Karne Medya Grubu Başkanı Eyüphan Gündoğdu’yu temsilen katıldım.

Katıldığım tüm toplantılarda, 9 Eylül Gazetesi’nin satılması, Gappi’nin tabiriyle Basın İlan haklarının satılması konuşuldu. Diğer gazeteler, birleşmeden veya satın almadan bahsettiler.

Gappi, 9 Eylül’ün satışına gerekçe olarak, Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin uygulamasını örnek gösterip, Basın İlan Kurumu’nun bunun için dayattığını, eğer gazete sayısı azalmazsa denetimleri sıklaştırmakla tehdit edildiklerini ifade etti.

Topluma öncülük eden gazetelerin denetimden korkmasını anlamadım ama bir bildiği vardır Gappi’nin!

Bunlar konuşulurken, benim aklıma gizli bir şeyler yapıldığı hiç gelmedi.

Öyle ya, bir cemiyet başkanının üyelerinden gizli neyi olabilir?

Onların duymasını istemediği ne olabilir?

Cemiyet üyesi meslektaşlarım, başkanınızın bu itirafı yani “kapalı toplantı yaptığı” itirafı bende saklı. Yazılı olarak duruyor.

Madem Gappi itiraf etti kapalı toplantılar yaptığını, şimdi çıkıp bu kapalı toplantılarda ne konuşulduğunu açıklamalı.

Neden kapalı toplantılar yaptığını,

Gazetecilerin gazetesi, 9 Eylül Gazetesi’ne ne kadar fiyat biçtiğini,

Gazeteyi satmak isterken, üyelere bilgi verip vermediğini,

Gazete satıldığında işsiz kalacak gazeteciler için herhangi bir öneri getirip getirmediğini açıklasın.

Eğer açıklamazsa, ben yine adabsızlık yapar ve her şeyi satır satır açıklarım.

Bu bir tehdit değil.

Konuşulanları açıklamak cemiyet başkanına yakışır.

Tabi ki gizli bir hesabı yoksa.

Toplantıya katılan gazete sahipleri arkadaşların gazeteleri hakkında satma, birleşme veya satın alma gibi önerilerini yazmayacağım. Çünkü o gazeteler onların kendi şahsi malı.

Ama 9 Eylül Gazetesi, binden fazla üyesi olan İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin, yani gazetecilerin gazetesi.

O gazete hakkında planları olanları yazmak boynumun borcu.

Bekliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

Faiz değil, kar payı.. Anladın sen başkan!